Uniek woonproject ‘Nieuw Magdalena’ kiest voor energiezuinig wonen en collectieve tuin

Stad Kortrijk biedt op Kortrijk Weide het woonproject Nieuw Magdalena te koop aan. Het gaat om drie energiezuinige huizen met een grote gemeenschappelijke tuin en paviljoen. “Een unieke kans voor gezinnen die met ruime tuin in het hart van de stad willen wonen.” Geïnteresseerde kopers kunnen de woningen bezoeken op zaterdag 23 september.

Indeling woning

Het woonproject Nieuw Magdalena bevindt zich in de Magdalenastraat 44, 46 en 48, naast het Nelson Mandelaplein. De woningen hebben een bewoonbare oppervlakte van 130 m². “Ze zijn gebouwd volgens het splitlevelprincipe. Dat wil zeggen dat ze niet uit volledige, maar halve verdiepingen bestaan. Daardoor voelen de ruimtes groter aan, zijn ze lichtrijker, kunnen ze flexibeler worden ingericht en zijn er meer zichtassen”, legt stadsarchitect Mathieu Desmet uit. Elk huis heeft drie slaapkamers, een inkom, berging, eetkamer met open keuken, zitruimte, badkamer, twee toiletten, fietsenstalling en twee terrassen: een eigen terras bij de tuin en een zongericht dakterras van 8 m². “Daarnaast werd er bij de inkom ook voelde ruimte voorzien om fietsen te plaatsen. Dergelijke details dragen bij aan de leefbaarheid”, zegt vastgoeddeskundige Laura Michiels.

Gemeenschappelijke tuin en paviljoen

“Dit is sluitstuk van het grotere stadsvernieuwing project Kortrijk Weide. Uniek aan dit project is de collectieve tuin: ‘housing apart, living together’. We zoeken drie gezinnen die dit concept genegen zijn en daarvoor open staan. Enerzijds is er de privacy in de woning, anderzijds maken ze samen met hun buren gebruik van de binnentuin. In plaats van drie kleine stadstuintjes hebben de woningen één grote, collectieve tuin van 427 m² met een gemeenschappelijk tuinpaviljoen van 30 m²”, duidt Wout Maddens, schepen van Wonen, Bouwen en Stadsvernieuwing. “En dat is ongezien bij centraal gelegen klassieke woningen. Die grote buitenruimte brengt interessante mogelijkheden met zich mee, denk maar aan familiefeesten. Daarnaast is er een rechtstreekse toegang naar de tuin langs het pad achteraan”, vult Mathieu aan.

Energiezuinige technieken

Dankzij de energiebesparende technieken die werden gebruikt, voldoen de huizen met energiepeilen E7 en E9 aan de BEN-normering. Zo bestaat de draagstructuur uit kruislaaghout (CLT). “Deze massieve houten panelen zorgen voor een CO2-vermindering en hebben naast een uitstekende brandweerstand een hoge isolatiewaarde. Het is een duurzamere materiaalkeuze in tegenstelling tot beton bijvoorbeeld”, duidt Mathieu. Ook regenwaterrecuperatie, zonnepanelen en warmtepompen via geothermie zijn voorzien. “Het plat dak werd met groen afgewerkt. Niet alleen is dat visueel mooier dan bijvoorbeeld EPDM, maar het helpt ook om vertraagd regen af te voeren en houdt oververhitting tegen.”

Doelgroep en kostprijs

De kopers moeten natuurlijke personen zijn die geen andere woning bezitten en zelf hun intrek nemen. De instelprijs van elk huis bedraagt 365.000 euro exclusief btw. Als de akte voor 31 december 2023 wordt verleden, geldt een verlaagd btw-tarief van 6%. De verkoop verloopt via www.biddit.be tussen 2 en 10 oktober. De woningen kunnen worden bezocht op zaterdag 23 september tussen 10 en 18 uur. Geïnteresseerde kopers kunnen een afspraak maken via vastgoed@kortrijk.be.