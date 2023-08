UNESCO vraagt Brugge om enkel een minder hoge woontoren in Sint-Pieters toe te laten

Het UNESCO-advies van ICOMOS over de bouw van een woontoren in Sint-Pieters is gegeven. Dat sterkt de Brugse urbanisatieschepen Franky Demon om groen licht te geven aan projectontwikkelaar CAAAP. Die moet zijn plannen slechts lichtjes wijzigen. De Brugse erfgoedverenigingen blijven zich verzetten tegen dit project en interpreteren het advies op een totaal andere manier dan het Brugs stadsbestuur: “UNESCO verzet zich tegen een 50 meter hoge woontoren.”

CAAAP diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een bouwproject op de voormalige gronden van natuursteenbedrijf Lanssens langs de Krakeleweg in Brugge. Dit project kadert binnen het stadsvernieuwingsproject Kaaidistrict.

Begin juli weigerde het college van burgemeester deze aanvraag omdat het advies van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, een afdeling van UNESCO in Parijs) nog niet beschikbaar was. “Nu is dat advies er wel. Met wat aanpassingen kan er nu verder gewerkt worden om dit project te realiseren”, zegt urbanisatieschepen Franky Demon.

Masterplan

Het oorspronkelijke project bestond uit twee gebouwen en een centraal makersplein. Op het gelijkvloers wordt een makershal voorzien die ruimte zal bieden voor de lokale maakeconomie. Boven deze makersplint zijn appartementen uitgetekend, met hoogteaccenten op de hoeken van het bouwblok.

“Het project situeert zich net buiten de grens met de historische binnenstad. De stad kent ook de gevoeligheden rond deze plek. Mede daardoor werd een breder masterplan uitgewerkt, het zogenaamde Kaaidistrict, en werd de ingediende bouwaanvraag voor dit project zoals het hoort voor dergelijke dossiers, voorgelegd aan de technische diensten die in staan voor UNESCO wereldwijd, zijnde ICOMOS en het Word Heritage centre, in Parijs”, vervolgt Franky Demon.

Uitstel

In afwachting van de ontvangst én uitkomst van Het ICOMOS rapport besliste het Brugs stadsbestuur op 7 juli om ‘veiligheidshalve’ het dossier te weigeren onder voorbehoud van dit expertiserapport. “Dit rapport is nu net binnen en maakt duidelijk dat er zeker ruimte is voor een stadsproject op deze plaats, weliswaar met de nodige herwerking op een aantal vlakken”, legt de urbanisatieschepen uit.

“Het advies heeft vooral betrekking op het hoogteaccent dat voorzien was. ICOMOS adviseert om toch iets minder hoog te bouwen op deze plek. Hoewel het advies vrijblijvend is, lijkt het ons in relatie tot het UNESCO verhaal toch aangewezen om hier rekening mee te houden.”

“De stad blijft achter dit project staan en werkt verder aan dit project op deze plek in relatie tot de bredere gewenste ontwikkelingen van het Kaaidistrict. We laten deze plek met andere woorden niet los en zullen samen met de ontwikkelaar zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om het advies op vlak van de hoogteaccenten in te willigen”, besluit Franky Demon.

Leegzuigen

Andries van den Abeele van de Stichting Marcus Gerards leest het advies van UNESCO totaal anders: “ICOMOS adviseert tegen een toren van 50 meter. Dat urbanisatieschepen Franky Demon dat gunstig vindt laten we voor zijn rekening. Dat hij het project Lanssens zo hardnekkig blijft verdedigen roept vragen op.”

“Wij blijven als Bruggelingen en als monumentenzorgers strijden tegen dergelijke megaprojecten, die de bewoning uit de stad leegzuigen en daarbij nog onaanvaardbare hoogten vooropstellen.”

Nieuwe rijken

Ingrid Fockedey van het Brugs Erfgoedforum voegt eraan toe: “Zou er toch nog enig respect zijn voor onze mooie stad? Brugge verdient beter dan wat er allemaal wordt toegestaan aan bouwpromotoren. Niet onze stad, niet de toekomstige eigenaars, niet de aannemers en onderaannemers worden beter van dergelijke projecten. Alleen de bouwpromotoren zelf, de nieuwe rijken van onze tijd.”

“Buiten de sterke argumenten tegen dergelijk project omwille van de duidelijke aantasting van het karakter van onze stad zie ik geen bezorgdheid van de schepen voor de toekomstige bewoners van die site ? Er wordt in het dossier expliciet melding gemaakt van gezondheidseffecten, en dat al omwille van het bestaande geluidsklimaat, dus al voor het toevoegen van zoveel wooneenheden met bijhorend verkeer!”

Gezondheidseffecten

Ingrip Fockedey citeert uit het rapport: “Door het bestaande geluidsklimaat zijn gezondheidseffecten in het zuidelijk deel van het projectgebied niet uit te sluiten. Het bestuur kan kiezen om een bijkomende geluidstudie met milderende maatregelen te bevelen. De screening stelt ter ‘mitigatie’ de volgende aanbevelingen voor: de zuidelijke wand richting de Sint-Pieterskaai te voorzien van geluidswerende isolatie, driedubbele beglazing en het vermijden van rustbehoevende ruimtes, zoals slaapkamers, aan de straatzijde…”