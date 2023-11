Twee nieuwbouwwoningen in de plaats van ‘Kartonnen Huis’ in Kortrijk

In het kader van het ‘Kavelproject’ werd het Kartonnen Huis in 2008 samen met een tiental andere woningen gekocht door Stad Kortrijk. Nu is het ‘Kartonnen Huis’ op de hoek van de Pluimstraat en Slachthuisstraat in Kortrijk volledig gerenoveerd tot twee gezinswoningen. Geïnteresseerde kopers kunnen bieden via vastgoedmakelaar Dewaele.

Samen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen richtte Stad Kortrijk in 2008 de joint venture het Pandenfonds op. Hiermee willen ze leegstand in Kortrijk tegengaan en meer betaalbare huurwoningen op de markt brengen. In dit project kadert ook de renovatie van het ‘Kartonnen Huis’. Hiervoor klopte het Pandenfonds aan bij architectenbureau A Lined Architecten uit Zulte. Het architectenbureau creëerde een appartementsgevoel door de leefruimtes boven- en de slaapruimtes beneden te plaatsen. Hierdoor kan je met het volledige gezin genieten van de zon op het zuidgericht terras. Grote raampartijen maken van de woningen een lichtrijk geheel.

Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing Wout Maddens is tevreden met de renovatie van het ‘Kartonnen Huis’. “Het zijn prachtige gezinswoningen in hartje Kortrijk. Je zit hier op een boogscheut van winkelcentrum de K of de Veemarkt. Ook kadert dit project perfect in de visie die wij met Stad Kortrijk hanteren, namelijk het renoveren van leegstaande panden en het opwaarderen van buurten.” De verloederde hoek kan dus weer dienstdoen als ideale gezinswoning voor jonge gezinnen.

Specificaties

Beide huizen zijn energiezuinige woningen die voldoen aan alle hedendaagse vereisten. Het pand met huisnummer 33 is 115m2 groot en telt drie verdiepingen. De slaapruimtes en badkamers zijn beneden. De keuken en de leefruimte vind je respectievelijk op de tweede en derde verdieping. Het huis met huisnummer 35 heeft een bewoonbare oppervlakte van 108m2. De slaapkamers en badkamer is op het gelijkvloers. De woonkamer bevindt zich op het eerste verdiep en helemaal vanboven heb je dan de keuken. Ze hebben achtereenvolgens een instelprijs van 259.000 EUR en 249.000 EUR. Ook geldt de 6 procent btw-regel nog tot het einde van dit jaar, op voorwaarde dat het de enige woning is bij akte. Op die manier zet de stad de gentrificatie van Kortrijk voort. (TV)