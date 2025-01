TVH Equipment genomineerd als project van het jaar: “Verdienste van ons hele team”

Het nieuwe kantoorgebouw van TVH Equipment vormt een landmark langs de E17. Je kan dan ook moeilijk naast de atypische vorm van het project kijken. Schrijnwerkerij Holvoet Gebroeders uit Ingelmunster ging de uitdaging aan voor de inrichting en afwerking. De interieurbouwer is meteen ook genomineerd voor het Gala van de Gouden Baksteen, een initiatief van Bouwunie. Na Antwerpen vorig jaar, vindt het event nu plaats in Brugge op vrijdag 7 februari.

“Onze nominatie voor De Gouden Baksteen is de verdienste van ons hele team”, zeggen zaakvoerders Dieter Vandeweghe en Frederick Cornille. “En niet alleen ons team, maar ook de prachtige samenwerking met bouwheer TVH Equipment en Demo Architecten hebben meer dan een hand in deze nominatie voor het project van het jaar. Voor de awards van Bouwunie selecteerde een vakjury voor elke categorie drie of vier genomineerden die ze ook punten gaf. Die punten tellen mee voor de helft van de totaalscore. De andere helft komt uit de publieksstemming.”

Totaalprojecten

Het team van Holvoet Gebroeders focust op totaalprojecten op het vlak van interieur en binnenschrijnwerk. “Meesterlijke afwerking met respect voor timing en budget is onze kracht”, verduidelijken Dieter en Frederick. “Ons bedrijf ontstond in 1986 als familiale schrijnwerkerij en is blijven groeien, met nu het project TVH Equipment als hoogtepunt. Het werd de omvangrijkste realisatie die we al gedaan hebben. We fungeerden op dit vlak als totaalaannemer: van de chape tot de laatste penseelstreek van de schilder. Het resultaat is een hoogstaand afgewerkt kantoor voor de werknemers en bezoekers van TVH Equipment.”

Ook CEO Kristof Coudenys van TVH Equipment is trots op wat gerealiseerd werd: “We krijgen heel veel positieve reacties, maar uiteindelijk is het belangrijkste hoe onze eigen mensen het ervaren. Dat is alleszins top.”