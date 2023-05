Tuinstraat in Kortrijk krijgt 16 gezinsvriendelijke en energiezuinige woningen

Stad Kortrijk en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV werken samen voor het nieuw woonproject voor gezinnen met een voorkeur voor stedelijk wonen. “We willen het woonaanbod gevarieerder maken”, aldus schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Pandenfonds nv, een samenwerking tussen Stad Kortrijk en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, bouwt tussen de Nieuwstraat en de Tuinstraat 16 gezinsvriendelijke en energiezuinige woningen. Vandaag is de eerste steen gelegd. Met het project wordt de Tuinstraat ook weer echt de Tuinstraat: de woningen krijgen in plaats van parking een gemeenschappelijke binnentuin. Pandenfonds NV is een joint venture van Stad Kortrijk en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Het fonds wil verloederde sites aanpakken en de huurmarkt activeren door meer betaalbare woningen op de markt brengen. “We hebben als financiële partner de ambitie om met vastgoedprojecten, buurten die verachterd zijn, op te waarderen met kwalitatieve en betaalbare huurwoningen”, zegt Bertrand Van Regenmortel van PMV. “Daarom is het fonds gestart met dit nieuw woonproject tussen de Tuinstraat en de Nieuwstraat. Het doelpubliek van het nieuwe woonproject is de (jonge) Kortrijkzaan die leeft en werkt in Kortrijk. Jonge gezinnen met een voorkeur voor stedelijk wonen. Alle woningen hebben daarom een grote inkomhal, met voldoende plaats voor (bak)fietsen.”

© GF

Energiezuinige woningen met modernste technieken

Ht ontwerp van de woningen is van maf architecten uit Kortrijk en Bouwonderneming Damma uit Deeerlijk. Het project Tuinstraat-Nieuwstraat bestaat uit 16 woningen op een site van ruim 1.300 m2. Er komen 9 woningen met 3 slaapkamers en gelijkvloerse terrassen, 3 woningen met 3 slaapkamers en dakterrassen en 4 woningen met 2 slaapkamers en dakterrassen. De bewoonbare oppervlakte varieert tussen de 123 en 156 m². De woningen zijn energiezuinig met een E-peil tussen 10 en 13, afhankelijk van het type woning. Elke woning is voorzien van een aparte regenwaterput, zonnepanelen, een warmtepomp voor warm water en verwarming, vloerverwarming op lage temperatuur en een ventilatiesysteem. Er komt een gemeenschappelijke binnentuin van 500 m². Alle 16 woningen palen aan die binnentuin. van ongeveer 500 m².

© GF

Dat gebied maakt deel uit van het masterplan Spoorweglaan dat de wijk rond de Spoorweglaan wil opwaarderen. Van het vergeten stadsdeel bij het station wordt stap voor stap een boeiende woonomgeving gemaakt. “De bouw van 16 gezinswoningen past in de verdere opwaardering van de buurt met tal van nieuwe projecten: de Belgacomsite, de Vlasmarkt, diverse studentenhuisvestingsprojecten, de Zwevegemsestraat, de vergroening van het winkelwandelgebied, de nieuwe stationsomgeving. Ook omwille van de centrale ligging zijn de woningen ideaal voor gezinnen die in het hart van de stad willen wonen”, aldus Wout Maddens. De eerste bewoners kunnen vanaf januari 2025 hun intrek nemen. De huurwoningen worden verhuurd via het Marktverhuurkantoor, dat zich richt op mensen die moeilijker toegang vinden tot de private huurmarkt. Het kantoor verhuurt niet aan sociale huurprijzen, maar wel aan eerlijke marktconforme prijzen. De overige woningen worden verkocht. Hoeveel dat er precies zijn, is momenteel nog niet bepaald. De bedoeling is om zoveel mogelijk huizen te verhuren.

Opmerkelijk: de Tuinstraat ligt er troosteloos en verlaten bij. De huizen aan de kant van de Wijngaardstraat zijn voor 90 procent leegstaand, vervallen of afgesloten. Marijke en Jan wonen niet in de buurt maar hebben wel familie in de Nieuwstraat. “Dit was en is een beetje de vergeten, vervallen buurt. Dat hebben alle zijstraten van de Spoorweglaan naar de Vlasmarkt of Wijngaardstraat. Gelukkig komt daar nu opnieuw meer verandering in na de nieuwbouw aan de Keer der Vlamingenstraat enkele jaren geleden: het plan van deze nieuwe site aan de Tuinstraat oogt goed en mooi. Het is enkel jammer dat het 8 jaar duurde voor alles kon beginnen.”