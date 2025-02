Treed in voetsporen van ettelijke burgemeesters van Ruiselede: Woon jij binnenkort in dit historisch monument?

Sinds deze maand kunnen kandidaat-kopers het statige witte herenhuis aan de Aalterstraat 7 bezoeken. In zijn huidige vorm dateert het uit 1930, maar van het huis is al sprake op een Ferrariskaart van 1770. In het tot monument geklasseerde huis woonden onder meer gerenommeerde burgemeesters zoals Livinus Claeyssens, Benoît Van Outrive en Julien Billiet én diens vader, senator Emiel Billiet. “We hopen een investeerder te vinden die de waardevolle charme van het gebouw weet te waarderen”, vertellen eigenaars Thierry Demeyer en Christel L’Hoost.

“Dit witte herenhuis is het enige monument in Ruiselede in privébezit”, weet eigenaar-architect Thierry Demeyer, samen met Christel L’Hoost ook medezaakvoerder van Bouw & Projectontwikkeling Rutsaert. “De historische en sociaal-culturele waarde is zonder meer bijzonder.” De neoclassicistische woning dateert uit het einde van de 18de eeuw en speelde twee eeuwen lang een belangrijke rol in de geschiedenis van Ruiselede. Aanvankelijk was het huis lager, maar het werd opgetrokken tot twee volwaardige verdiepingen, met twee extra zijvleugels, een koetshuis en een indrukwekkend authentieke zolder. Ook de tuin (35 are) is beschermd. De parkbomen, waaronder Italiaanse populier, plataan, moerascipres, treurbeuk, kastanje en hazelaars staan stuk voor stuk in de beschrijving vermeld. De indeling van de woning is nog origineel 18de-eeuws en ook het interieur is nagenoeg onveranderd gebleven. Dat wil ook zeggen, dat er redelijk wat renovatiewerk wacht.

Uniek interieur

Empire-elementen duiken overal op in het interieur. Na de imposante inkomhal met fraaie draaitrap tref je hoge uitgewerkte paneeldeuren met beslag, hoge plafonds met sierlijke kroonlijsten, glas-in-lood ramen, marmeren schouwen, de originele houten vloeren, intact sierlijk stucwerk en vijf suite-achtige slaapkamers. “De woning heeft een EPC-energiescore F, maar omdat het geklasseerd is als monument staat er geen termijn op de renovatie”, legt architect Demeyer uit. Er bestaat wel een uitgewerkt draaiboek, waarbij Monumentenzorg al laat weten wat er allemaal wel en niet mogelijk is. Het unieke interieur ademt het wel en wee van generaties handelaars, burgemeesters, renteniers, notarissen en fabrikanten die hier gewoond hebben. De laatste bewoonster heette Thérèse Picquet – overleden in 2021 – en getrouwd met Hubert Billiet. Billiet is overigens een naam, die vanaf het einde van de 19de eeuw het lot van dit huis zal bepalen.

Eigenaars Thierry Demeyer en Christel L’Hoost-Rutsaert: “De woning is een historisch kunstwerk.” (foto GGM)

Ondernemersbloed

Een van de eerste bewoners van het historische herenhuis is handelaar Livinus Claeyssens, die burgemeester van Ruiselede wordt van 1818 tot 1825. Hij bouwt één zijvleugel uit. Zijn opvolger, notaris Benoît Van Outrive, zal daarna voor een linkervleugel zorgen. Van Outrive zal overigens meer dan 40 jaar burgemeester van Ruiselede blijven. Enkele decennia later duikt de naam van Emiel Billiet op, aanvankelijk een notarisklerk die er echter warmpjes inzit en in de huwelijksakte genoteerd staat als ‘grondeygenaer’. Hij trekt de woning omhoog tot twee verdiepingen. Emiel Billiet onderscheidt zich niet alleen als senator en vastgoedspecialist, maar ook als ondernemer. Hij sticht onder meer de ‘Maatschappij van Onderlingen Bijstand’, een ziekenkas avant-la-lettre met zo’n 250 leden. Bovendien richt hij in de nabije Waterboordstraat een wasserij, een melkerij en een breiwarenfabriek op. In 1913 krijgt hij de koninklijke titel van ‘Officier in de Leopoldsorde’.

Historisch

Billiets zonen Julien en Richard zullen deze bedrijven verder zetten. Julien Billiet wordt nog burgemeester van 1922 tot 1952 (met onderbreking van 1942 tot 1944) en zal ook in het herenhuis zijn intrek nemen. Zo blijft het historische pand de favoriete verblijfplaats voor ondernemers en politici, die jarenlang mee het beleid en de toekomst van Ruiselede bepalen. (GGM)

Kandidaat-kopers kunnen het historische huis aan de Aalterstraat 7 elke woensdag bezoeken van 14 tot 17 uur en elke zaterdag van 9 tot 12 uur. Vanaf dinsdag 11 februari (13 uur) kunnen geïnteresseerden een bod vanaf 500.000 euro uitbrengen tot woensdag 19 februari (13 uur). Info: 051 70 84 49 (Lauren Rosseel) of lr@notarissenruiselede.be.