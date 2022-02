Tot 250.000 euro voor parkeerplaats onder Place m’as tu vu in Knokke

Tot 250.000 euro: zoveel betaal je om privé te parkeren onder de vernieuwde Place m’as tu vu in Knokke. De 150 garageboxen waren fel gegeerd en gingen vlotjes de deur uit.

Het zoekertje van immokantoor Real Estate doet op het eerste zicht de wenkbrauwen fronsen. 250.000 euro voor een “ruime garagebox heel goed gelegen onder het Albertplein”? Het klopt wel degelijk. De verkoop van de 150 garageboxen, met afmetingen van 6 meter op 3, gingen in augustus 2020 van start en verliep vlot. Héél vlot.

In enkele maanden tijd raakten alle garageboxen verkocht. “Ze werden voornamelijk gekocht door mensen die een winkel of appartement hebben op het Albertplein zelf of vlak in de buurt”, zegt een immomakelaar ons.

Locatie

De prijs wordt natuurlijk sterk bepaald door de locatie. Het Albertplein – een iconisch plein in Knokke – krijgt een volledige make-over en moet opnieuw de Place m’as tu vu van weleer worden. Blikvanger in de plannen is het glazen paviljoen met waterpartij.

Omdat er in die specifieke omgeving rond het Albertplein weinig parkeerruimte is, gingen de prijzen extra de hoogte in. “Nu is er een zwaar tekort aan dergelijke parkeerplaatsen. De mensen uit de buurt kregen de eerste kans”, zegt een makelaar nog. Even verderop liggen de prijzen al een pak lager.

Het nieuwe plein zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2023, wanneer het een totaal ander uitzicht zal hebben.

