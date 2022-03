Toekomstige stadhuis van Roeselare valt nu al in de prijzen: beste circulaire bouwproject van 2021

Het toekomstige stadhuis van Roeselare werd donderdagavond bekroond met de Belgian Construction Award 2021 in de categorie ‘Circular Building’. De eerste steen is er nog niet gelegd, maar toch valt het bouwproject nu al in de prijzen.

Deze award voor het beste circulaire bouwproject van het jaar is een erkenning voor de inspanningen die Stad Roeselare, in samenwerking met het ontwerpteam met o.a. Arcadis en B-architecten leveren op het vlak van recyclage en hergebruik van bouwstoffen, materialen en energie.

De uitreiking van de Belgian Construction Awards vond donderdagavond plaats en is een initiatief van tijdschriften Bouwkroniek en La Chronique.

Recyclage

Niet alleen het sloopafval van het oude stadhuis krijgt een nieuw leven, ook allerhande andere materialen worden gerecycleerd. Die gerecupereerde materialen zullen ofwel worden hergebruikt in het nieuwe stadhuis, of worden gebruikt in andere projecten.

“Met het nieuwe stadhuis bouwen we een huis van en voor mensen. We leveren veel inspanningen om de Roeselarenaars te betrekken bij de bouw van dit gebouw. Dat start al bij de sloop: zo kwamen meer dan 50 scholen en verenigingen materiaal ophalen. Hiervoor de Belgian Construction Award in de categorie ‘circulair bouwen’ ontvangen, is een opsteker om verder te blijven inzetten op duurzaam bouwen samen met de inwoners”, vertelt Nathalie Muylle, schepen voor stadsontwikkeling in Roeselare.

Boten halen het sloopafval van het Roeselaarse stadhuis op en halen zo tientallen vrachtwagens van de weg.

Duurzaamheid

Stad Roeselare wil met de bouw van haar toekomstige stadhuis een zo klein mogelijke ecologische impact creëren. Zo bouwt de Stad aan een innovatief stadhuis dat zal voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen.

“Het stadhuis streeft bovendien naar het BREEAM-duurzaamheidslabel ‘Excellent’. Dit is een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen met een minimale ecologische impact. De site wordt namelijk ook aangesloten op een warmtenet – zodat er zonder fossiele brandstoffen verwarmd en gekoeld wordt – en alles wordt volgens de strengst mogelijke normen geïsoleerd. Onder andere dankzij deze plannen dalen de energiekosten van water, gas en elektriciteit fors.”