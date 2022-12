Toegangsgebouw ‘ANNO 1465’ van domein Raversyde in Oostende werd in 2000 gebouwd zonder isolatie

‘ANNO 1465’ dat dienst doet als toegangsgebouw voor domein Raversyde werd in 2000 gebouwd zonder isolatie. Dat bleek uit vragen van raadslid Aernoudt naar aanleiding van de bespreking van de plannen voor verbouwing in de provincieraad van december. N-VA vraagt onderzoek naar de reden van deze blunder.

Het bestek voor de verbouwing van ‘ANNO 1465’ werd in de provincieraad van december goedgekeurd. Met de renovatie van het bestaande gebouw wordt onder andere een lobby, een ruimte voor workshops en een leeszaal gerealiseerd. Ook wordt bijkomend een erfgoeddepot voor de eigen collectie en een nieuwe technisch atelier gerealiseerd. De werken worden geraamd op een kleine 4 miljoen euro.

Blunder gemaakt in het jaar 2000?

“Bij de realisatie van dit alles wordt ingezet op een energetische renovatie met een duurzaam energiegebruik, watergebruik en materiaalgebruik. We lezen dit in de toelichting over dit dossier. Tijdens de technische bespreking kwam echter aan het licht dat er in de spouwmuren van het huidige gebouw helemaal geen isolatie zit! Wat als duiding bij de noodzaak van deze investering wordt meegegeven. Het is uiteraard nodig om niet geïsoleerde gebouwen aan te pakken. Maar de vraag dringt zich evenzeer op hoe het mogelijk is dat in 2000 nog de provincie gebouwen realiseerde zonder isolatie. Ofwel is dit een blunder in dit dossier, nog erger kan zijn dat dit toen bij de provincie gebruikelijk was in dergelijk bouwdossiers. N-VA vraagt bijkomend onderzoek en vroeg zelf alvast alle dossierstukken op,” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel.