Toch bezwaar tegen sloopvergunning Hotel du Louvre

De ‘doorbraak’ in het dossier van Hotel du Louvre lijkt dan toch een slag in het water want er is een beroep ingediend tegen de sloopvergunning.

Hotel du Louvre werd 25 jaar geleden in een gulle bui door de stad aangekocht. Al gauw bleek dat er met het gebouw weinig aan te vangen was voor een publieke functie en de stad verkocht het begin jaren 2000 aan een Jabbeekse bouwpromotor. Er kwam telkens verzet tegen de sloop en nieuwbouw voor flats vanwege de twee buren, gesteund door actiegroepen zoals Dement.

Eerder lieten de linkerburen, uitbaters van het voormalige restaurant ’t Groote Huys, hun procedures vallen en toen ook de (nabestaanden) van de rechterburen een akkoord bereikten leek niets de bouw van 8 flats, 6 garages en 3 autostandplaatsen in de weg te staan.

De stad gaf in mei een sloopvergunning en maakte zich sterk dat dit de finale goedkeuring was. “Er zal nu geen tegenstand meer zijn want de nieuwe eigenaar van het ’t Groote Huys heeft ook horeca-plannen”, zo zei een bron op het stadhuis toen. Nu blijkt er echter nieuw protest en een beroep tegen de sloopvergunning. Die komt van de (nieuwe) linkerburen.

Vier vennootschappen, onder meer actief in de horeca, en een privépersoon stapten nu naar de Bestendige Deputatie tegen de beslissing van het schepencollege. “Ik vind dat jammer omdat het eigenlijk gaat over een burgerrechtelijk dispuut”, zegt schepen Kurt Claeys (Open VLD). “We waren wat verrast door het bezwaar en hadden alle argumenten bekeken en weerlegd. Ik begrijp het niet goed maar uiteraard kan men een procedure opstarten. De Bestendige Deputatie heeft nu 90 dagen om te beslissen.”

Daarna is er nog beroep mogelijk bij de raad voor vergunningsbetwistingen. De eigenaar van Hotel du Louvre wenste niet te reageren op de nieuwe ontwikkeling.