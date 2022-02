Tijdelijke peilverlaging van Gaverbeek voor werken aan hippodroom in Waregem

Voor de werken aan de ‘Poort tot de hippodroom’ zal het waterpeil van de Gaverbeek op verschillende plaatsen tijdelijk lager staan. De werken moeten in bijna droge omstandigheden gebeuren, want het gaat om betonwerken aan de bedding. Die kunnen niet in natte omstandigheden uitgevoerd worden. De verlaging startte vanaf maandag 14 februari om op woensdag 23 februari het gewenste peil te bereiken.

Het project ‘Poort tot de hippodroom’ is een samenwerking tussen de stad Waregem, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Intercommunale Leiedal. Het doel is de Gaverbeek opnieuw zichtbaar maken en haar belevingswaarde voor inwoners en passanten verhogen.

Intussen is de aannemer begonnen aan de werken. Om het waterpeil aan de werken zo laag mogelijk te krijgen, moeten er aanpassingen gebeuren aan drie verschillende stuwen op de Gaverbeek. Dat zijn de stuw ter hoogte van de Slekkeput, de stuw ter hoogte van park Baron Casier en de stuw ter hoogte van het Jeugdeiland/Potegemstraat.

Maand lang

Door deze aanpassingen zal de bedding tussen het Jeugdeiland/Potegemstraat tijdelijk bijna helemaal droog staan. Er zal ook een peilverlaging van ongeveer 0,5 tot 0,7 meter merkbaar zijn op bepaalde delen van de beek, onder meer aan de Potegemstraat en park Baron Casier. De peilverlaging duurt ongeveer een maand, tijdens de duur van de betonwerken.

Vanaf maandag 14 februari zet de VMM het peil elke dag ongeveer 20 cm lager. Tegen woensdag 23 februari moet het gewenste peil bereikt zijn. Door het peil systematisch te verlagen, hebben vissen en andere organismen de kans om hun toevlucht te zoeken in de op- en afwaartse delen van de Gaverbeek, waar wel water zal blijven staan.

Er is dus weinig gevaar voor het ecologische leven. Daarnaast volgt de VMM de situatie dagelijks op. Na de werken wordt de Gaverbeek weer op het oorspronkelijke peil gebracht.

(LV)