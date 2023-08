Tientallen bezwaarschriften tegen bouwplannen Oude Leiearm

Op 6 augustus liep het openbaar onderzoek omtrent bouwplannen aan de Oude Leiearm af. Zoals bekend zijn er plannen om het stuk groen te verkavelen. Er zouden in totaal 89 nieuwe woningen komen, gezinswoningen en flatgebouwen.

60 bezwaren

Van meet af aan was er veel protest tegen de plannen die publiek voorgesteld werden in Den Aert. Er werd ook een petitie opgestart. Intussen is het openbaar onderzoek, waarin bezwaar kon worden aangetekend, afgelopen. “Toen ik de laatste keer ging kijken, was er al een 60-tal bezwaren binnengekomen. Op hoeveel het uiteindelijk is afgeklokt, moet ik nog nazien”, aldus schepen van Ruimtelijke Planning Filiep De Vos (CD&V). “Een eerste blik leert dat er een aantal gelijkvormige bewaarschriften binnenkwam, maar er zitten uiteraard ook andere tussen. We gaan die nu stuk voor stuk bekijken. We zullen niet lichtzinnig over de bezwaarschriften gaan, integendeel. Daarna gaan we een goede beslissing nemen. Het is zeker niet zo dat de aanvraag is goedgekeurd”, onderstreept de schepen nog. (MI)