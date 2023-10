Thibault en Julie starten als projectontwikkelaar ‘Thuz’: “Een warme thuis creëren”

Eind dit jaar gaat een handelspand in de Churchilllaan tegen de vlakte om plaats te maken voor ‘Villa Churchill’, het eerste nieuwbouwproject van Julie Vanwijnsberghe (27) en Thibault Meulebroeck (26). Het jonge Waregemse echtpaar start een avontuur als projectontwikkelaar Thuz.

Thibault en Julie winden er geen doekjes om. Nadat ze afgelopen zomer in het huwelijksbootje stapten, stelden ze recent hun gloednieuw bouwproject voor met Thuz. “We zijn al langer geïnteresseerd in de bouwsector”, vertelt Julie. “Ik ben zelfs nog een bouwopleiding gestart in Aalst maar besloot niet veel later om in Gent een andere weg in te slaan.”

Na haar studies begon ze toch als projectcoördinator bij MC Bouw uit Tielt. Op vandaag werkt ze bij Autohandel Didier in Sint-Eloois-Vijve, de familiezaak van haar ouders. Thibault werkt bij Lintoo Projects uit Menen. “Na een tijdje begon het bij ons allebei te kriebelen om zelf iets op te starten”, vertelt hij.

Villa Churchill

De jonge projectontwikkelaars kozen voor de naam Thuz. “Het geeft het gevoel van thuiskomen weer, want we willen voor onze klanten een echte warme thuis creëren. Het West-Vlaams was ook een bewuste keuze. Thuz ligt goed in de mond en geeft de West-Vlaamse mentaliteit van gazze geven weer.”

Thibault en Julie stelden vorige week hun eerste nieuwbouwproject voor. In de Churchilllaan 12 verschijnt er de komende jaren een gebouw met plaats voor tien luxe-appartementen. “Het project heet ‘Villa Churchill’, de naam refereert deels aan Villa Gaverzicht hier wat verder in de straat”, duidt Julie. “Maar het wordt ook echt een vrijstaande villa en geen typisch appartementsgebouw in een rij huizen.”

Out of the box

Het project werd onlangs vergund en bevindt zich nu in de voorverkoopfase. “Eind dit jaar gaat het huidige pand tegen de grond, in het najaar van 2025 willen we Villa Churchill openen”, zegt Thibault. “Samen met architect Wim Embo durven we out of the box te denken, we willen geen klassiek gebouw neerpoten. Thuz wil zich onderscheiden op het vlak van duurzaamheid én met hoogwaardige architectuur.”

Meer info vind je op www.thuz.be