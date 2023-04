Te koop: bouwgrond naast nieuwe golf in Knokke-Heist. Prijs? Tot 5,8 miljoen euro, exclusief villa

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de tweede golf in Knokke-Heist, betekent ook goed nieuws voor de vastgoedsector. En dan zeker in het luxesegment. Getuige de start van de verkoop van lappen bouwgrond vlak naast het nieuwe golfdomein. Die lopen op tot 5,8 miljoen euro. Exclusief villa welteverstaan.

Op zo’n 120 hectare komt niet alleen een golfbaan van 18 internationale wedstrijdholes ontworpen door de legendarische Amerikaanse ex-speler Jack Nicklaus (83) maar onder meer ook een hotel met 150 kamers en 200 luxesuites, een congrescentrum van 6.000 m² en 1.350 parkeerplaatsen. Al kreeg Gheysens in ruil voor de vergunning ook nog 47 stringente voorwaarden opgelegd. Zoals een verbod op tweedeverblijvers in het hotelcomplex én de aanplant van 20 hectare bos.

Al hoeven geïnteresseerden die vlakbij de nieuwe golf willen wonen niet te panikeren. Nu is gestart met de verkoop van 24 bouwgronden vlak buiten het golfdomein – eveneens eigendom van Gheyssens.. De oppervlakte varieert van 1.107 m² tot 1.592 m² per lap, maar de prijzen doen duizelen. Zélfs naar de normen van Knokke-Heist. Van 3.321.000 euro voor het goedkoopste perceel tot 5.860.000 euro voor de duurste grond.

Heel wat interesse

Volgens immomakelaar Stefaan Geerebaert van Immo Brown tonen al heel wat mensen interesse. “Zelfs voor niet-golfspelers gaat het hier om een unieke locatie. Want ook vlak bij de Lakeside en de A11-autosnelweg gelegen én toch nog binnen wandelafstand van het Knokse stadscentrum. Alles wat grenst aan luxe en rust – zeker ’s avonds – vormt een grote meerwaarde. Hier is dat niet anders. Al moeten we in het geval van het golfdomein zelf nog even met twee woorden spreken – een beroepsprocedure blijft nog altijd mogelijk – voor de 24 bouwgronden dreigen geen obstakels meer. Of de golf voor een grote meerwaarde zorgt in prijs? Ja, daar moeten we niet flauw over doen. Zonder dat project zou er ook gebouwd worden ernaast, maar spraken we wellicht over andere prijzen.”

Ook wie pakweg twee (aangrenzende) bouwgronden tegelijk wil kopen, is welkom. Al moet je er dan ook nog de bouw van de villa zelf bijrekenen. Zelfs met één perceel zal het totaalplaatje algauw tussen 9 à 13 miljoen euro bedragen.

Positief voor toekomst

Volgens Geerebaert betekent het golfproject goed nieuws voor de toekomst. Dat zegt ook burgemeester Piet De Groote (GBL). “Kijk, één van de meest gehoorde opmerking die we in onze gemeente horen, is de vraag naar congresruimte. Dat zal aanwezig zijn op de terreinen. En dat is belangrijk als we Knokke-Heist willen voorbereiden op de komende decennia. We mogen deze trein niet missen”, zegt De Groote. “Wie de plannen in detail bekijkt, zal zien dat het een absolute meerwaarde zal zijn voor onze gemeente. Op alle vlakken. De congresruimte is zéér belangrijk. Die mensen blijven meestal meerdere dagen en brengen hun partner mee. Dat zorgt dan weer voor een boost voor de lokale economie. Weet je, er is al jaren vraag naar én een tweede golf én extra hotelkamers én congresruimte. Dit project omvat het alle drie ineens. Dan kan ik alleen maar gelukkig zijn als burgemeester.” (MM)