Symbolische eerste steen gelegd van nieuw politiegebouw in Zedelgem: “Veel aandacht voor duurzaamheid”

In de Diksmuidse Heirweg, nabij de politieschool, verrijst een nieuw gebouw voor de lokale politie van de wijkafdeling Zedelgem. Politiezone Het Houtsche zal in de kantoren en verhoor- en vergaderlokalen hun intrek nemen in het najaar van 2024. De oude locatie in de Berkenhagestraat staat te koop.

Een nieuwbouw voor de politie drong zich al jaren op, weet ook burgemeester Annick Vermeulen. “De huidige locatie in de Berkenhagestraat is sterk verouderd en de nieuwe locatie in de Diksmuidse Heirweg sluit aan op een site waar al het POV (Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten) gevestigd is. De nieuwe locatie biedt meer ruimte en voldoet beter aan de kwaliteitsnormen voor politie-infrastructuur. De nieuwe locatie is ook goed bereikbaar en wordt gebouwd met veel aandacht voor duurzame energie.”

Toegankelijk

Het nieuwe politiegebouw even buiten de dorpskern van Zedelgem wordt binnenin en ook buiten ruim en duurzaam uitgerust voor de toekomst. De zone voor bezoekers met verhoorlokalen is voorzien op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping bevinden zich de kantoren, refter en vergaderzaal. Het publieke gedeelte en het politiegedeelte wordt veilig gescheiden. Ook vanaf het onthaal zijn alle inkomzones goed zichtbaar en er is steeds sociale controle over wie het gebouw betreedt en verlaat. Aan voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers zal het ook niet ontbreken.

Duurzaam

In de lijn van de vergroening die de openbare gebouwen in de sportcentra in Zedelgem al ondergingen, krijgt het dak van het politiegebouw zonnepanelen. Een BEO-veld (boorgat-energieopslag) zal milieu- en klimaatvriendelijk grondwarmte recupereren. De energiemonitoring wordt opgenomen in het beheersysteem van het gebouw dat volledig onafhankelijk zal zijn van fossiele brandstoffen.

Dat alles kost ruim 2,8 miljoen euro, en zou in 240 werkdagen afgewerkt moeten zijn, opdat de wijkpolitie van Zedelgem er in het najaar van 2024 haar intrek kan nemen. Van daaruit wil het korps vooral toegankelijker hun politietaken kunnen uitvoeren. Het politiegebouw in de Berkenhagestraat zal worden verkocht door de gemeente.