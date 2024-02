SW+ gaat in zee met Vlaamse Bouwmeester: “We realiseren opnieuw kwalitatief sociaal woonproject aan Plein”

Het sociaal appartementsgebouw aan het Plein met 70 éénslaapkamerappartementen voldoet niet meer aan de hedendaagse kwaliteitsnormen voor sociale huisvesting. “SW+ wil er in samenspraak met Stad Kortrijk terug een kwalitatief sociaal woonproject realiseren.”

SW+ neemt de Vlaamse Bouwmeester onder de arm bij de herontwikkeling van sociaal wooncomplex Plein. Het gebouw uit de late jaren 1960 is een ontwerp van de Kortrijkse Architect Johan Rodenbach. In de zoektocht naar een geschikte ontwerper maakt SW+ gebruik van de Open Oproep, één van de ontwerpwedstrijden die de Vlaams Bouwmeester aanbiedt bij het zoeken naar architecturale kwaliteit voor projecten van Vlaamse en lokale overheden. Met de herontwikkeling is een investering van ongeveer 7 miljoen euro (excl. btw en ereloon) gemoeid.

“De ontwikkeling moet rekening houden met de context van de plek, de historische omgeving en de relatie met het park” – SW+

“Zowel de piste naar volledige vervangingsbouw als de piste renovatie dienen onderzocht te worden, met aandacht voor de technische haalbaarheid, materialen en circulariteit”, klinkt het bij SW+. “De ontwerper dient rekening te houden met de beeldkwaliteit en goede architectuur. De ontwikkeling moet rekening houden met de context van de plek, de historische omgeving en de relatie met het park. We gaan voor een kwalitatievere inplanting tegen over de school en de pleinen in de buurt.”

Het gaat met andere woorden om meer dan enkel de inrichting van het woongebouw. “De inrichting van de open ruimte, zowel privaat als openbaar, maakt deel uit van deze opdracht. De doorwaadbaarheid van de wijk en de (groene) pleintjes als verbindende elementen spelen hierbij een cruciale rol.”