Stationsomgeving aan Zandstraat en Conservatoriumplein zit tegen zomer 2024 eindelijk in nieuw jasje:“Gelukkig konden we rekenen op begrip van de buurtbewoners”

Met het Stationsproject zal de stationsomgeving van Kortrijk er binnenkort helemaal anders uit zien. Bij het ontwerp werd maximaal ingezet op verkeersveiligheid, ontharding en vergroening. De werken aan de stationsomgeving lopen intussen al drie jaar. Tegen de zomer van 2023 – zes maanden later dan voorzien omwille van corona – opent de nieuwe tunnel die de stadsring R36 ondergronds brengt. Het jaar daarop is ook de herinrichting van omgeving Zandstraat en Conservatoriumplein een feit. Ten vroegste in 2025 zou de heraanleg van het station zelf beginnen.

Het Stationsproject in een notendop: denoordkantvan het station wordt autoluw en er komt een eigentijds trein- en busstation. Aan weerszijden van het station voorziet het overdektefietsenstallingen die onderling verbonden zijn met een fietstunnel. Onder het Conservatoriumplein zal er zich ook een nieuwe ondergrondse parking bevinden met een capaciteit van 900 wagens. De Zandstraat en het kruispunt Appel transformeren ook tot een autoluw plein met groene boulevard en ondergrondse tunnel. Voor fietsers en voetgangers is dan overigens de verbinding vanuit de Zandstraat naar de rotonde Panorama mogelijk via aparte fiets- en voetgangerstunnels, aan beide zijden van de auto- en bustunnel (vergelijkbaar met het voet- en fietspad van de tunnel in deDoorniksewijk).

Zo ziet het er nu uit op de werf op de Appel. © MD

Tegen de zomer van 2023 moet de Zandstraat en de ondergrondse tunnel helemaal af zijn. Een jaar later zou ook het Conservatoriumplein in een nieuw jasje moeten zitten. “De doelstelling was van in het begin duidelijk: de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen, zonder in te boeten op doorstroming voor het autoverkeer op de stadsring”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken (Vooruit). “Door verkeer ondergronds te maken, wordt het opnieuw rustiger in de omliggende straten. De Magdalenastraat wordt opgenomen in de zone 30 en door een woonerfstatuut krijgen voetgangers en fietsers op het nieuwe plein voorrang en wordt de snelheid beperkt tot 20 kilometer per uur.”

Vergroenen en ontharden

Om zo weinig mogelijk verkeer op het plein te hebben wordt het laden en lossen gefaciliteerd langs de Hendrik Consciencestraat en het Conservatoriumplein. De omgeving van de Zandstraat krijgt verschillende groenzones met ruimte voor terrassen voor horeca, zitbanken en fietsenstallingen. “We ontharden waar we kunnen, in totaal spreken we van 6.000 vierkante meter aan vergroening met vaste planten, siergrassen, bolgewassen en accentbomen”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing (Team Burgemeester). Voor de verharding kiezen we voor roodbruine betonstenen, afgewerkt met verschillende gekorrelde structuren. Het wordt dus geen saaie grijze vlakte.”

Wat ons vooral stoort is de oneffen doorgang met onafgedekte afvoerputten. Er is hier te weinig verlichting, we hebben al een paar keer ons voet omgeslaan – buurtbewoners Chelsea en Niels

De groene stationsboulevard zal een verbinding vormen voor voetgangers en fietsers tussen het station en Kortrijk Weide en omgeving. In het verlengde van het treinperron langs spoor 1 komt een ruim busstation met 6 bushaltes en een aantal wachtplaatsen. De stationsboulevard loopt langs het muziekcentrum en wordt gescheiden door een ruime groenzone met gras, lage beplanting en bomen. “In plaats van een druk verkeersknooppunt met honderden geparkeerde wagens kiezen we voor autovrije en groene pleinen, waar het aangenaam en veilig vertoeven is voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Zo geven we de omgeving terug aan de buurtbewoners”, aldus Weydts.

Ernstige hinder

Die buurtbewoners moeten toch al even geduld opbrengen met de werken, die al sinds 2019 aan de gang zijn. Op de deur van het afhaalrestaurant ‘Deelite’, op de hoek van de Beheerstraat en Hendrik Consciencestraat, hangt sinds begin juni een briefje van uitbater Sofie met de melding dat Deelite gesloten is wegens ernstige hinder door openbare werken. “Zo’n langdurige werken zijn inderdaad niet leuk, iedereen wil dat het zo snel mogelijk voorbij is. Het wegvallen van passage is voor onze handelaars niet te onderschatten en al zeker niet na een lastige coronaperiode. Gelukkig kunnen we over het algemeen rekenen op het begrip van de buurtbewoners”, zegt Isabel Cossement (contactpersoon Stationsproject).

Alison Wolput, pc-technicus en servicepuntverantwoordelijke bij Signpost Servicecenter, stoort zich niet aan de werken. © MD

Voor Signpost Servicecenter, een hard- en softwarespecialist enkele panden verder in de Magdalenastraat, valt de hinder naar eigen zeggen goed mee. Zij kijken naar het grotere plaatje. “Ik ben vooral blij dat er hier minder verkeer zal passeren, dat is voorlopig voor ons de grootste miserie. Op piekuren staat het hier blok waardoor we niet kunnen laden en lossen. Het feit dat het verkeer ondergronds wordt, is voor ons een meerwaarde. Dat en uiteraard onze prachtige nieuwe voortuin. Het wordt een hele verbetering”, zegt pc-technicus en servicepuntverantwoordelijke Alison Wolput. “Omgevingswerken van deze aard duren nu eenmaal altijd lang, maar ik stoor me er niet zozeer aan. Uiteindelijk kan je nog overal door. De vuile ramen van het stof nemen we erbij. Als de poetshulp komt is zijn water zwart”, lacht Alison.

Omgevingswerken van deze aard duren nu eenmaal altijd lang, maar ik stoor me er niet zozeer aan – Alison (Uitbater Signpost Servicecenter in Magdalenastraat)

Een bijkomend voordeel voor de buurt is de verkeersveiligheid. Het nieuwe plein krijgt een autoluw karakter met duidelijke looplijnen en zebrapaden op de belangrijkste oversteekplaatsen. De Magdalenastraat krijgt brede voetpaden en fietspaden en wordt veiliger met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur. “Dat is echt een noodzaak. Met de huidige situatie en oversteekplaatsen ben ik al bijna 20 keer omvergereden. Het is ook een probleem met de voorrang, mensen snappen de verkeerscirculatie hier soms niet”, vertelt Alison.

Onafgedekte afvoerputten

Voorlopig kunnen voetgangers en fietsers via een doorsteek langs de werfzone passeren tussen de Hendrik Consciencestraat en het Conservatoriumplein. Volgens Isabel Cossement komt de stad wekelijks langs om de werfweg te reinigen, met een extra ronde bij melding van sluikstort. Maar voor Niels Claeys (21) en Chelsea Verfaille (20) ligt het probleem eerder bij de staat van de doorgang. Zij wonen in het appartement naast café N’diva. “De werken duren lang, maar dat begrijpen we. Het wordt alleszins een verbetering. Soms hebben we wel wat last van geluidshinder ’s ochtends. Wat ons vooral stoort is de oneffen doorgang met onafgedekte afvoerputten. Er is hier te weinig verlichting, we hebben al een paar keer ons voet omgeslaan”, vertelt Niels.

Niels Claeys en Chelsea Verfaille wonen tussen de Magdalenastraat en de Zandstraat. © MD

Voorlopig werd nog geen aannemer aangesteld voor de omgevingswerken, er is eerst een vergunning nodig. In november loopt een openbaar onderzoek om burgers de kans te geven eventuele bezwaren in te dienen. Meer informatie opwww.stationsprojectkortrijk.be