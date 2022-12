Startschot nieuw politiekantoor op de Hille in gang getrokken

Op vrijdagvoormiddag, 9 december, werd de eerste spadesteek gezet omtrent de bouw van een nieuw politiekantoor in Zwevezele. Volgens de plannen zal het gebouw in de loop van 2024 instapklaar zijn.

“De aanloop naar de bouw van dit nieuw politiekantoor was een weg met tal van hindernissen”, vertelt korpschef Claude Vandepitte. “In 2012 was er een overeenkomst met de architect. De oude rijkwachterswoningen moesten gesloopt worden, maar de eigendomsoverdracht zorgde voor heel wat problemen. Er was een meningsverschil tussen de Regie der Gebouwen en het gemeentebestuur Wingene over de grondwaarden. Deze moeilijke periode sleepte heel wat jaren aan en in 2021 kwam er uiteindelijk een overeenkomst, waarbij de oude gebouwen gesloopt werden.”

Eén nieuwe stek

De bouwwerken zullen volgend jaar van start gaan en men hoopt op een intrek tijdens het jaar 2024. “Nu staan wij aan de vooravond van een gloednieuw project. We werken aan een toekomst waarbij de politiedienst dicht bij de mensen kan blijven werken. De wijkdiensten van Wingene en Zwevezele krijgen hier één stek en de interventiedienst van de zone die nu een vestiging in Ardooie kent, komt ook naar ons nieuw gebouw. De gebouwen in Ardooie zijn op en een verhuis zal iedereen ten goede komen. In deze nieuwe werkplek stellen wij in de toekomst een 25 à 30 mensen te werk.”

Centrale ligging

Een schets van hoe het nieuwe politiekantoor er moet gaan uitzien. © GF

Het totale kostenplaatje bedraagt ruim 3.300.000 euro en dat is een heel grote investering. Het nieuwe gebouw kent een afmeting van 40 meter diepte en 22 meter breed. Er komen burelen, vergaderzalen, kleedkamers en cellen. Aan de zijkant is er een ruime parking voorzien voor het personeel en een ander deel doet dienst om de politievoertuigen te parkeren. Het bestaande gebouw aan de voorkant van de straat wordt afgebroken als de verhuis afgerond is en daar komt een bezoekersparking. De architectuur is in handen van DDM architectuur. Burgemeester van Wingene Lieven Huys sluit af: “Er moest dringend geïnvesteerd worden in een nieuwbouw en ik ben heel fier dat dit eindelijk rond is. Naar de toekomst toe zal de politiedienst over een mooie en praktische nieuwe huisvesting beschikken. De ligging op de Hille is centraal en gevestigd langs belangrijke verkeersaders. Zo kan de interventiedienst nog vlugger de verschillende gemeenten in de zone bereiken.”

(Nele Sabbe/foto Nele)