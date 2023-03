Start renovatiewerken kleedkamers van sporthal

De ingrijpende werken aan de kleedkamers van de sporthal in Ruiselede starten in april en zullen vermoedelijk een jaar in beslag nemen.

De volledige voorzijde van het sportcentrum, de lagere voorbouw tegen de eigenlijke sporthal, wordt afgebroken voor een nieuwbouw, met 8 ruimere kleedkamers. De huidige inkom en de burelen komen op een toegangspunt, waar nu de inkom is van zaal Sport en Spel. De werfzone zal grotendeels de huidige parking inpalmen. De huidige inkom naar de sporthal verdwijnt en wordt verlegd naar de achterzijde via de spiegelzaal of cafetaria.

Ook de huidige inkom van zaal Sport en Spel wordt afgesloten en er is nog toegang via de keukendeur of de achterzijde. De sporthal zelf blijft ter beschikking, met vier tijdelijke kleedkamers, units met douche aan de achterkant van de zaal Sport en Spel, op het huidig grasveldje daar. Er zal tijdens de ganse werkperiode geen parking vooraan meer zijn, voor voetgangers en fietsers wordt een paadje voorzien. (RV)