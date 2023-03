Stadsbestuur Blankenberge geeft groen licht voor ‘beeldbepalend bouwproject’ aan stationsplein

Het college van burgemeester en schepenen heeft zopas de omgevingsvergunning voor een ‘beeldbepalend woonproject’ in de Blankenbergse stationsomgeving goedgekeurd. Het bouwproject grenst aan de Stationsstraat en de R. Brulezstraat.

“Sinds de invoering van het decreet basisbereikbaarheid in 2019, de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040, de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, schuiven de hogere overheden knooppunten of strategische locaties naar voren als cruciale schakel voor een vlotte en naadloze mobiliteit én een hoger ruimtelijk rendement. In Blankenberge is de stationsomgeving zo’n locatie: vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en alle voorzieningen zijn er aanwezig”, duidt schepen van Stedenbouw en Mobiliteit Patrick de Klerck (Open VLD).

Met dit nieuwbouwproject wil het lokaal bestuur efficiënter omgaan met de beschikbare ruimte. “Met de omgevingsvergunning geven we groen licht voor het slopen van zes aansluitende panden, om daarna op dezelfde locatie een nieuwbouwproject in te planten met vierentwintig appartementen. De bestaande gebouwen grenzen aan het Koning Leopold III-plein (het stationsplein, red.), de Stationsstraat en de R. Brulezstraat”, aldus De Klerck. de toekomstige bewoners zullen via een poort in de Brulezstraat toegang krijgen tot een centrale autolift. Op het kelderniveau zal er plaats zijn voor vierentwintig wagens en komen er een gemeenschappelijke afvalberging, een technisch lokaal, een stookplaats en tellerlokalen.

Op het gelijkvloers aan de kant van het Koning Leopold III-plein zal er ruimte zijn voor drie horecazaken. De bovenliggende bouwlagen zullen uit appartementen bestaan. “Langs de Brulezstraat komt een eenvoudig blokvolume met drie bouwlagen, op het gelijkvloers een gemeenschappelijke fietsenberging met een doorgang naar de autolift, op de twee verdiepingen komen appartementen met twee slaapkamers. Langs het Koning Leopold III-plein komen dan twee hogere volumes; het ene tien bouwlagen, het andere zeven. Op elk niveau komen er appartementen met telkens één, twee of drie slaapkamers. Een doorlopende uitbouw aan de voorzijde moet ervoor zorgen dat elk appartement een eigen terras krijgt”, besluit schepen De Klerck. De materiaalkeuze bestaat uit een combinatie van geglazuurde groene bakstenen en groen zichtbeton. Bronskleurig aluminium schrijnwerk en balustrades in glas zullen het geheel afmaken. Tijdens het openbaar onderzoek ontving het bestuur geen bezwaren tegen de bouwplannen.