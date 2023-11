Stad Oostende verleent vergunning voor restauratie twee erfgoedpanden Euphrosina Beernaertstaat

Stad Oostende heeft een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van twee erfgoedpanden in de Euphrosina Beernaertstaat. De panden worden omgevormd tot meergezinswoningen met negen woongelegenheden.

De voorgevel van huisnummer 44, een Neoclassicistisch herenhuis uit eind negentiende eeuw met hoge locuswaarde, wordt volledig gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld. Intern wordt het pand grondig verbouwd. De dakverdieping wordt naar achteren toe ontwikkeld als een volwaardige bouwlaag met een nieuwe dakuitbouw. Ook de ondergrondse verdieping krijgt ruim voldoende woonkwaliteit door de toegang tot een ruime patio waardoor licht in de woning wordt binnengetrokken.

Huisnummer 46, een burgerhuis met neoclassicistische inslag, uit eind negentiende eeuw wordt afgebroken met behoud van de voorgevel. Er komt een uitbreiding van de woning die uitgevoerd wordt in dezelfde materialen als het erfgoeddeel waardoor de voorgevel als een geheel kan worden gezien.

“Het plaatje klopt volledig. We zijn onder de indruk van de plannen. Dit dossier is een voorbeeld van behoud door ontwikkeling. Het lage locuspand blijft ondersteunend in detaillering, breedte en hoogte aan het hoge locuspand. De harmonie is prachtig. We kijken uit naar de realisatie”, besluit bevoegd schepen Kurt Claeys.