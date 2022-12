Stad Oostende verleent omgevingsvergunning voor oud Fortispand in Kapellestraat: 17 extra woongelegenheden

Het gebouw van een voormalig bankkantoor in de Kapellestraat en de Christinastraat krijgt een nieuwe toekomst. Binnenkort biedt het gebouw met hoge locuswaarde onderdak aan 17 woongelegenheden en een ruime winkel. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde de omgevingsvergunning goed en is bijzonder tevreden dat dit belangrijke pand in de winkelstraat een mooie bestemming krijgt.

Het voormalig bankkantoor is een Neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, een statig pand in het centrum van onze winkelstraat. Menig Oostendenaar zal het zich herinneren als het Fortisgebouw. De gevel en het volume aan de Kapellestraat blijven ongewijzigd. Aan de kant Christinastraat komt een volledige vervangende nieuwbouw met optopping in contrasterende materialiteit. Dit zorgt voor een rustig straatbeeld en voor een mooie overgang tussen de aanpalende gebouwen. Het pand wordt dus met respect voor de erfgoedwaarde omgevormd tot woningen in het hart van onze stad. Het ontwerp is van de hand van Architecten Vermeersch.

“Er komt een mix van 9 tweeslaapkamerappartementen, 4 éénslaapkamerappartementen, een duplex éénslaapkamerappartement en 3 studio’s. De daken worden ingericht als buitenruimte voor zowel individueel en gemeenschappelijk gebruik. Alle resterende platte daken worden ingericht als groendak. Zoals verwacht in een autoluw centrum is een ruime fietsenberging in het pand aanwezig. Een troef voor de straat en bij uitbreiding de stad”, aldus bevoegd schepen Kurt Claeys.