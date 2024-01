Stad Kortrijk wil nieuwe verkaveling nabij Hoogmolen tegengaan met… windstudie

Zes huizen tegenover de historische Hoogmolen in Aalbeke? Niet als het van de stad Kortrijk afhangt. Al sinds 2015 lopen procedures om de bouw te vergunnen. De deputatie buigt zich nu weer over het dossier. Om een vergunning tegen te gaan, laat de stad nu een windstudie uitvoeren.

“Een ankerpunt in het landschap, een historisch relict, een herkenningspunt voor Aalbeke dat zichtbaar is in de wijde omgeving”, beschrijft schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester) de Hoogmolen in Aalbeke.

Opgetrokken in 1717 is het nog een van de drie overblijvende molens – naast Vannestes Molen aan D Hotel in Marke en de vlaszwingelmolen Preetjesmolen in Heule – op grondgebied Groot-Kortrijk. Sinds 1980 is het beschermde monument in het bezit van de stad. “Het is dus onze plicht de molen goed te beheren.”

Renovatie

De Hoogmolen is toe aan restauratie en daartoe werd al een beheersplan opgesteld. Echter, in dat opzicht is het belangrijk dat daarin de maalvaardigheid wordt opgenomen. Om maalvaardig te zijn moeten de wieken wind kunnen vangen. En die windvang lijkt nu bedreigd. Er zijn namelijk plannen om zes woningen te bouwen in de Luignestraat tegenover de molen.

Die plannen zijn niet nieuw. Al sinds 2015 worden aanvragen ingediend om er huizen te kunnen neerpoten. Telkens worden die aanvragen door de stad geweigerd. Op 12 oktober 2022 kende de deputatie van de provincie West-Vlaanderen echter wel een vergunning toe. “We stapten daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen die op 19 oktober vorig jaar die beslissing vernietigde. Dit jaar moet de deputatie daarom een nieuwe beslissing nemen”, aldus Maddens.

Bescherming

Om opnieuw een positieve beslissing te voorkomen, hoopte de stad dat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) de omgeving zou beschermen. Daartoe werd een oproep gelanceerd, maar uiteindelijk viel de Hoogmolen uit de boot. De Mortiersmolen in Zwevegem kreeg wél een erkende omgevingszone. “Ook wij hopen dat de Hoogmolen wordt gevrijwaard in een perimeter van 100 meter”, klinkt het.

Daarom laat de stad nu een windstudie opmaken om duidelijkheid te krijgen op de veilige en duurzame draai- en maalvaardigheid van de molen. “Alleen op deze manier kunnen we de impact van turbulenties veroorzaakt door obstakels en bijkomende bebouwing in de windafvoerzone kennen”, verduidelijkt de schepen.

Zo zou de verkaveling nog maar een keer kunnen tegengehouden worden. Daarnaast moet de studie een extra argument zijn om erkenning te krijgen van de minister om ook de omgeving te beschermen. “Ik ben ervan overtuigd dat we met dit bijkomend studiewerk de deputatie en het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen het belang van de Hoogmolen in Aalbeke kunnen laten inzien en erkennen”, besluit Maddens. (JD)