Stad Kortrijk verkoopt historische pastoriewoning

Stad Kortrijk biedt een unieke kans om eigenaar te worden van een historisch pand in het hart van de stad. De statige woning aan de Kapittelstraat 14 is een beschermd monument met een rijke geschiedenis en gelegen op een toplocatie in het historische stadscentrum. Het gaat om het voormalige Kannunikkenhuis.

Met de verkoop van het Kannunikenhuis en voormalige woonst van de Deken bieden Stad Kortrijk een unieke kans om te wonen in het hart van het historische stadscentrum. “We rekenen erop dat de nieuwe eigenaar met respect voor de geschiedenis en oog voor de toekomst dit pand nieuw leven inblaast”, aldus Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing. “Het was vroeger een kanunnikenhuis en later een pastorie. Het huis werd gebouwd tussen 1761 en 1765 voor de kannuniken van het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw. Het pand onderging in 1960 een volledige restauratie. Dankzij de rijke geschiedenis heeft het pand een beschermd statuut en charmante historische elementen. Het pand heeft een totale oppervlakte van 470 m², waarvan 387 m² bewoonbaar is. De bebouwde oppervlakte bedraagt 213 m². De woning beschikt over ruime kamers, een zolder en een kelder. Hoewel het gebouw nog gerenoveerd moet worden, zijn er al moderne voorzieningen aanwezig, zoals een ingerichte keuken, een badkamer en meerdere toiletten. De zuidelijk georiënteerde Franse tuin biedt een rustige groene plek midden in de stad.

Moderne mogelijkheden

Het huis bevindt zich op een toplocatie in het historisch stadscentrum van Kortrijk, gelegen tussen de O.L.Vrouwstraat en de Begijnhofstraat. De woning dient behouden te blijven als een eengezinswoning. “Daarnaast is er de mogelijkheid om een zorgwoning te integreren of een kamer te verhuren aan een student volgens het kotmadamprincipe, zolang er geen extra huisnummer nodig is. Ook een Bed & Breakfast is toegestaan, als de eigenaar zelf in de woning blijft wonen. Het pand kan een nevenfunctie herbergen, op voorwaarde dat deze kleiner is dan 100 m², minder dan de helft van de woning inneemt en er minimaal 90 m² overblijft voor woonruimte. Het opsplitsen van het pand in meerdere wooneenheden of appartementen is niet toegestaan.”