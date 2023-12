Stad Kortrijk selecteert 5 kandidaten voor herontwikkeling van site Sint-Vincentius

De werken aan het historisch hart gaan goed vooruit. Nu de afbraakwerken van de site Sint-Vincentius zijn afgerond kan overgegaan worden tot de herbebouwing van een deel van de gesloopte site. Daarvoor heeft de stad nu vijf geïnteresseerde kandidaten geselecteerd: CAAAP, Chapter George/Vitruvi Estates, Grondig, GML Estate en Monument Real Estate Development/Monument Real Estate.

Heraanleg van het historisch hart

De afbraak van de site Sint-Vincentius is afgerond. De voormalige rusthuissite van 6.256 m² speelt een belangrijke rol in de heraanleg van het historische hart van de stad. De laatste rusthuisbewoners verhuisden in december 2017 van de Groeningestraat naar de nieuwbouw op de Houtmarkt. Sindsdien zijn de oude Sint-Vincentiusgebouwen – gekocht voor 4,1 miljoen euro – volledig eigendom van Stad Kortrijk. De totaalrenovatie van het Begijnhof werd twee jaar geleden al voltooid, de heraanleg van de middeleeuwse straatjes tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Grote Markt is volop aan de gang en in het Begijnhofpark wordt hard gewerkt aan het nieuwe museum Abby in de Groeningeabdij.

Door een groot deel van het voormalige rusthuis te slopen, krijgen de 14de-eeuwse artillerietoren en de Onze-Lieve-Vrouwekerk veel meer ademruimte. Waar het oude Sint-Vincentius vroeger bijna tegen de kerk plakte, is er nu 20 meter ruimte. Daardoor kan ook de middeleeuwse burchtmuur rond de kerk blootgelegd worden en is er zelfs plaats voor de aanleg van 350 m² nieuwe waterpartijen rond de kerk. Ook de bouwlijn aan de kant van het Begijnhofpark schuift zo’n 15 meter achteruit. “Daardoor wordt het park 2.600 m² groter, een uitbreiding van maar liefst 30 procent extra Begijnhofpark, van 8.100 m² naar 10.700 m². Tegen de zomer van 2024 zullen we een ontwerp geselecteerd hebben dat zich perfect inpast in de historische omgeving”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Verkoopdossier

Een deel van de gesloopte Sint-Vincentiussite wordt opnieuw ontwikkeld. De footprint van de herontwikkeling is een stuk compacter dan de oorspronkelijke site en bedraagt nog 2.620 m². Voor de herontwikkeling van deze zone werd in juni van dit jaar een overheidsopdracht gepubliceerd. Die procedure loopt in twee fasen, een selectiefase en een offertefase. De eerste fase leverde zeven geïnteresseerde kandidaten op. Op basis van hun visie, referenties en financiële draagkracht heeft de stad nu vijf kandidaten geselecteerd om een offerte in te dienen: CAAAP, Chapter George/Vitruvi Estates, Grondig, GML Estate en Monument Real Estate Development/Monument Real Estate.

Woonproject binnen historische omgeving

De stad legt de krijtlijnen vast in een bestek waarmee de kandidaten aan de slag kunnen. Het ontwerp voor de site Sint-Vincentius dient de ambities van het Woonplan concreet te maken: een zuivere woonontwikkeling met de focus op gezinsvriendelijk wonen in de binnenstad, een referentie bouwhoogte van drie bouwlagen plus dak en maximale te realiseren bruto vloeroppervlakte van 3.400 m², een verplicht aandeel sociale huurwoningen van minstens 20 procent die zullen worden beheerd door de eengemaakte woonmaatschappij SW+ en architecturale kwaliteit ingepast in zijn historische context. “Het project dient zich als het ware gepast en bescheiden in zijn omgeving in te nestelen, alsof het er altijd al zo geweest is”, aldus Maddens.

Verdere timing

Dit bestek voor de tweede fase ligt ter goedkeuring voor in de gemeenteraad van 11 december. De geselecteerde kandidaten maken een ontwerp en brengen een bod uit tot aankoop tegen midden maart 2024. Het College van Burgemeester en Schepen zal op basis van de criteria de verkoop toewijzen. De boordeling van stedenbouwkundige inpassing, architecturale kwaliteit en programma zal gebeuren door een jury van experten die een advies uitbrengen. In die jury zit onder andere een afvaardiging van de Vlaamse Bouwmeester en de administratie Erfgoed Vlaanderen.