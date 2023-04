Stad Izegem verleent geen vergunning voor supermarkt op site Valentino op de Bosmolens

Stad Izegem heeft de vergunningsaanvraag voor een supermarkt op de huidige locatie van feestzaal Valentino langs de Meensesteenweg op de Bosmolens niet goedgekeurd. Er is nog beroep mogelijk, maar indiener van de aanvraag wil eerst de motivering van de stad inkijken.

De stad Izegem verleent geen vergunning voor de nieuwe supermarkt op de Bosmolens. Projectontwikkelaar Belipro had in opdracht van een investeerder een aanvraag ingediend. “Maar we verlenen geen vergunning omdat we vrezen voor de verkeersafwikkeling. De parking is ons inziens niet ruim genoeg en bovendien zit daar ook nog een andere zaak (café Sportief, red.) waardoor er erfdienstbaarheid is en de doorgang verzekerd moet blijven. Ook het oprijden van zware vrachtwagens bij de levering aan de supermarkt, zou volgens ons problemen kunnen geven”, zegt schepen van omgevingsvergunningen Caroline Maertens (N-VA).

Bosmolens Leeft

Krist Vandemoortele (Belipro) begrijpt de beslissing niet. “We zijn op dit moment enkel officieus op de hoogte. De beslissing in het dossier kunnen we pas morgen of overmorgen inkijken. Maar wat me verbaast is dat het aantal parkeerplaatsen nu plots een probleem is. Dat hadden we nochtans met de stadsdiensten doorgesproken en we hadden eigenlijk nog een vijftal parkeerplaatsen (in totaal net geen 50, red.) meer dan vereist voorzien. Er zou ook te weinig manoeuvreerruimte zijn voor een vrachtwagen, wat wij ook betwijfelen.”

Of Belipro en de investeerder in beroep gaan tegen de weigering van de vergunningsaanvraag wordt dus pas later beslist. Eerder was het dossier al uitgesteld omdat er problemen opdoken met het rioleringsplan.

Op de Bosmolens hadden de handelaars zich verenigd en samen hun bezwaren ingediend. De weigering van de vergunning is ook een streep door de rekening van Hans Verscheure, de eigenaar van zaal Valentino. Die had op een verkoop gerekend. Ook met broer en zus Willy en Blanche Remmery was al een overeenkomst over de verkoop van hun woning. Willy is met zijn echtgenote ondertussen ook al verhuisd.