Stad heeft plannen voor ‘Huis van de Blankenbergenaar’

Het stadsbestuur maakte in het meerjarenplan 2020-2025 de intentie kenbaar om op de site van het Sociaal Huis een nieuw administratief centrum uit te bouwen.

Eind juni ontving het stadsbestuur daarover een spontaan voorstel van enkele projectontwikkelaars, gespecialiseerd in binnenstedelijke herontwikkeling. Dat voorstel – een publiek-private samenwerking – wordt nu onderzocht naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid, maar de intentie strookt alvast met deze van het bestuur om een zo budgetneutraal mogelijk project te realiseren door de privatieve delen van het gebouw aan de ontwikkelaars te laten. De stad gaat nu eerst een marktbevraging lanceren. “We zijn vooreerst erg tevreden dat er al een voorstel op tafel ligt”, zegt burgemeester Björn Prasse.

Hedendaags

“Het stadhuis renoveren zou ons zeker meer dan tien miljoen euro kosten en dan zitten we nog steeds in een gebouw dat qua indeling niet meer beantwoordt aan hedendaagse normen of de wensen en verwachtingen van de burger. Het ingediende voorstel oogt ook heel mooi en hedendaags.”

Het zijn projectontwikkelaars CAAAP en Jokkebrok die samen het voorstel indienden. CAAAP is gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten, Jokkebrok is een lokale ontwikkelaar. “Samen kunnen we optimaal inspelen op de vragen van het lokaal bestuur en zorgen we voor een gedragen voorstel, dat rekening houdt met de locatie en een haalbaar financieel model.”

Zo zal het nieuwe administratief centrum eruitzien. © Kevin Prijs

“Bovendien lieten we het voorstel perfect aansluiten op de door de stad uitgewerkte visie op stadsontwikkeling. Daarbij waren onder meer verwerving en doordachte ruimtelijke planning belangrijke kernpunten, maar ook het verhogen van het ruimtelijk rendement om zo een kwalitatief beter openbaar domein te verkrijgen”, klinkt het.

Op de voorgestelde locatie langs de Kerkstraat bevinden zich momenteel ook het Sociaal Huis en het jeugdhuis. Het stadsbestuur zou het Huis van de Blankenbergenaar er nog deze legislatuur willen gunnen.

(WK)