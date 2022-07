Sport- en cultuurcentrum Varsenare krijgt vanaf september een grondige opsmukbeurt

Het sport- en cultuurcentrum Varsenare wordt vanaf september energetisch gerenoveerd, vooral de kleedkamers waren toe aan een grondige opsmukbeurt. De renovatie brengt wel een verhuisgolf van allerlei diensten met zich mee. En trouwen kan voortaan in het Beekpark of in de tuin van het Varsenaarse gemeentehuis.

Vanaf 1 september wordt het SPC Varsenare gesloten voor renovatiewerken. Betrokken sportverenigingen worden zoveel als mogelijk ter plaatse opgevangen in de theaterzaal, voetbalzaal, turnzaal of op andere locaties.

De bibliotheek wordt vanaf 1 augustus gesloten om de verhuizing naar het gemeentehuis in Varsenare voor te bereiden. Op 1 september wordt de bibliotheek heropend op deze nieuwe locatie in het deelgemeentehuis. Inwoners kunnen uiteraard steeds terecht in Bibliotheek Jabbeke.

Pop-up in theaterzaal

De cafetaria en het cultuurcentrum worden vanaf 1 september gesloten. Er wordt ter vervanging een pop-up georganiseerd in de theaterzaal in de eerste helft van september. Vanaf midden september wordt de pop-up verhuisd naar een containercomplex aan de linkerzijde van het gebouw, aan de Dreef Hof Ter Straeten.

Door de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis in Varsenare, zal het eventjes niet mogelijk zijn om te trouwen in het deelgemeentehuis Varsenare. Deze plaats is erg gewild bij huwelijksparen.

Er worden nieuwe locaties ter beschikking gesteld voor de huwelijken zoals de spiegelzaal of de theaterzaal van het Vrijetijdscentrum Jabbeke. Maar een huwelijk zal ook mogelijk zijn in het Beekpark of in de tuin van het gemeentehuis Jabbeke.

(PA)