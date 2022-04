Sociale woningen Vlissingenstraat in Oostrozebeke gaan tegen de vlakte

Wie al een tijdje niet meer in de Vlissingenstraat kwam op de Gavers in Oostrozebeke, zal zich nog nauwelijks herkennen. Het straatbeeld is grondig gewijzigd door de sloop van zeven sociale woningen. In het verleden waren die bewoond door ouderen en volgens de burgemeester waren die woningen versleten.

De sloop van de zes sociale woningen is intussen voltooid. Wanneer alle puin geruimd is, zal werk gemaakt worden van zeven nieuwe sociale woningen, die weliswaar anders zullen ingeplant worden. Dit nieuwe project wordt gerealiseerd door de sociale bouwmaatschappij Mijn Huis Harelbeke.

De nieuwe woningen zullen verticaal op de Vlissingenstraat worden ingepland langs een soort doodlopende ingang, waar de huisjes vroeger in een lintbebouwing waren neergezet. Aan de ene kant komen er drie huisjes en aan de andere kant vier. Volgens de burgemeester waren de gesloopte woningen de kleinste sociale woningen in de gemeente en hadden ze nagenoeg geen comfort. “De bouwvergunning is intussen afgeleverd”, besluit de burgemeester. (CLY)