Sloopwerken gestart voor realisatie museum BRUSK in Brugge

Vrijdagmorgen werd gestart met de sloopwerkzaamheden van de gebouwen van het Sint-Andreasinstituut. In het najaar van 2025 moet op deze site het ambitieuze museum BRUSK verrijzen.

Zo’n drie jaar geleden maakte het stadsbestuur bekend dat het Sint-Andreasinstituut, ook wel ‘De Garenmarkt’ genoemd, de locatie zou worden voor een nieuw ambitieus museumproject én dat een nieuwe school voor het Sint-Andreasinstituut gebouwd zou worden op de site Jakobinessenstraat. Met BRUSK wil het bestuur de decennialange nood aan geschikte tentoonstellingsruimte voor oude en hedendaagse kunst lenigen. Tegelijk wordt er ook noodzakelijke ruimte gecreëerd voor het bewaren en onderzoeken van de rijke, Brugse kunstcollectie.

Het ontwerp van deze nieuwe tentoonstellingshal is het resultaat van een internationale design & build-wedstrijd waarbij het team van onder leiding van Robbrecht en Daem architecten geselecteerd werd, samen met ontwikkelaar CIT Red.

“De omgevingsvergunning voor BRUSK die begin juni werd verleend is sinds midden juli definitief en uitvoerbaar. Ik benadruk ook graag dat er geen verzet tegen werd aangetekend; dat is dezer dagen toch niet evident”, zei burgemeester Dirk De fauw. “Dat betekent dat de werkzaamheden van start kunnen gaan. Vandaag starten we met de sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw. Deze afbraak zal enkele maanden duren. Daarna volgt het archeologisch onderzoek en pas daarna start de eigenlijk bouw. Er is dus nog een lange weg te gaan maar de eerste stappen zijn gezet.” De burgemeester benadrukte verder ook nog dat er in het voortraject omstandig werd gecommuniceerd met de buurtbewoners van dit grootschalige project in het hart van de binnenstad. Er werden afspraken gemaakt om de hinder tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Er werden plaatsbeschrijvingen gemaakt bij alle aanpalende percelen en er zijn specifieke afspraken rond de aanrijtijden van de vrachtwagens.

“Ook de school begint dus aan een nieuw hoofdstuk. Hoewel de kleuters en de leerlingen van de eerste drie leerjaren van de lagere school nog een schooljaartje op de site blijven, vinden de andere leerlingen vanaf september een ander onderkomen (in containerklassen in Sint-Michiels, red.)”, gaf burgemeester De fauw nog mee. “Eerst dus een tijdelijk verblijf en daarna zullen alle leerlingen een nieuwe thuis vinden in de Jakobinessestraat.”

In het najaar van 2025 zou het nieuwe museum BRUSK geopend worden.