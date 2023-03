Sloop van woonzorgcentrum Ter Dreve in Roeselare begonnen

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare is de sloop van het vroegere woonzorgcentrum Ter Dreve volop aan de gang.

De laagbouw van woonzorgcentrum De Waterdam, waar vroeger woonzorgcentrum Ter Dreve gevestigd was, maakt plaats voor een nieuwbouw met verschillende functies.

“In de nieuwbouw willen we een nieuw gedeelte voor woonzorgcentrum De Waterdam onderbrengen. Daarnaast voorzien we in een dagcentrum voor personen met jongdementie en een plek voor het Therapeutisch Zorgpunt. Ook voor een dienstencentrum is er ruimte. Op die manier zorgen we ervoor dat er heel wat zaken zich op eenzelfde locatie bevinden”, licht schepen voor Sociale Zaken Bart Wenes (CD&V) toe.

Eind februari begonnen de sloopwerken binnenin, nu zijn de buitenstructuren aan de beurt. “In mei zouden we er graag starten met de bouw van een multifunctioneel gebouw. We hopen dat het gebouw in het voorjaar van 2025 gebruiksklaar is”, aldus de schepen.