Sloop van slotklooster in Tielt volop aan de gang

De sloopwerken aan het slotklooster Passionisten in Tielt zijn gestart. Hiermee komt een einde aan een jarenlange verloedering van het historische gebouw.

De projectontwikkelaar Dumobil uit Tielt die volop de omgeving rond het klooster aan het verkavelen is, kocht de 1,3 hectare grote site al in 2014. Oorspronkelijk ging er een cohousing in gerealiseerd worden maar dat project strandde in 2018.

De voorbije drie jaren waren vooral vandalen actief in het oude klooster waardoor het al gauw bouwvallig werd. Eenmaal de sloopvergunning op zak was het duidelijk dat Dumobil er geen gras over zou laten groeien.

Projectontwikkelaar Sandy Van Eenoo lichtte de plannen in augustus toe : “We willen geen risico nemen en gaan daarom over tot de sloop. De muren rond de tuin van het klooster blijven wél behouden. Die zullen later in dit nieuwe verhaal geïntegreerd worden.”

(mlt)