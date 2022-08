Sloop oud zwembad Gistel van start

De reconversie van site Zomerloos gaat een nieuwe fase in die visueel een grote impact zal hebben. Heel concreet is de afbraak van het oude zwembad gestart, waarna de bouw van de nieuwe vrijetijdsvleugel kan starten. Door de werken zullen de huidige sportzaal en evenementenhal anders betreden kunnen worden.

Een korte terugblik. In oktober 2020 besloot het stadsbestuur om het zwembad definitief te sluiten omdat de kosten de pan uit rezen. Die beslissing werd – meerderheid tegen minderheid – bekrachtigd in december 2020, waarna de zwemkom in juni 2021 voorgoed sloot.

Als alternatief ontvouwde het stadsbestuur zijn plannen om site Zomerloos een upgrade te geven: er komt een gemeenschapszaal, grotere foyer, meer ruimte voor zowel de toeristische dienst en de muziekschool als de administratie. Nadat het dossier de papiermolen had doorlopen, kon de reconversie nu ook bouwkundig van start gaan.

Moderne cultuursite

Dinsdagochtend vond een werfvergadering plaats, meteen erna begonnen de eigenlijke werken. “Het bestaande zwembad met kleedruimten en cafetaria, de foyer van de evenementenhal en de balie met kantoren worden gesloopt, een moderne cultuursite komt in de plaats. Dit is de fysieke start van een nieuw Zomerloos-hoofdstuk, een van de belangrijkste dossiers van deze legislatuur”, licht burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) toe.

“Het was belangrijk om nu met de werken te kunnen starten, want in de derde week van september beginnen ook de werken aan het knooppunt Vaartstraat-Zomerloosstraat en is zwaar verkeer niet langer mogelijk. De afbraak van het oude zwembad zal net daarvoor – midden september, dus – afgerond zijn. Het dossier heeft al een hele participatieve en administratieve weg achter de rug.

Trouwens, tegen de omgevingsvergunning werd geen beroep aangetekend bij de bestendige deputatie van de provincie, wat toont dat het project een groot draagvlak geniet.” De sloopwerken zijn gegund aan aannemer Verhelst uit Oostende. Het nieuwbouwontwerp is van de hand van architectenteam Verly & Vandecasteele uit Gistel.

Aangename beleving

Wat betreft de nieuwbouw: alles is gelegen op het gelijkvloers, behalve de muziekschool. Die werd over twee bouwlagen ontworpen en is bereikbaar met een lift. “De bouwhoogtes variëren tussen de vier en de tien meter. De dakvorm is plat voor alle gebouwen.”

“De verschillende volumes wisselen elkaar af en verbreken de eentonigheid: open en gesloten vlakken zorgen voor een aangename beleving zowel van buiten naar binnen als andersom. De inkomzone wordt voorzien van een ruime luifel om de droge verbinding tussen de sporthal en het vrijetijdscentrum mogelijk te maken. De bestaande gevels van de sporthal worden ook gerenoveerd aan de zijde van het vrijetijdscentrum.”

Nieuwe ingang

Door de afbraakwerken moest de stad op zoek gaan naar een nieuwe ingang voor de evenementenhal en de sporthal, en een tijdelijk onderkomen voor het personeel. “De ingang van de evenementenhal bevindt zich momenteel in de Zomerloosstraat. De sporthal en de administratie zijn voortaan bereikbaar via de ingang van het Sportkaffee. De nieuwe ingangen zijn aangeduid met borden.”

Alle informatie en plannen: www.gistel.be/herwaardering-vrijetijdscentrum-zomerloos.

CD&V protesteert met ludieke actie Oppositiepartij CD&V organiseerde in oktober 2020 al een protestactie tegen de sluiting van het zwembad – toen met een reddingsboei. Vrijdagavond om 19 uur pakken ze opnieuw uit met een actie. “De zwembadsluiting stuitte destijds op veel kritiek: burgers organiseerden petities om het zwembad open te houden, de oppositie haalde sterk uit in de gemeenteraad”, zegt CD&V-voorzitter Nicolas Dehaemers. “De beslissing kwam in geen enkel verkiezingsprogramma aan bod, het bad kon nog enkele jaren verder met de uitgevoerde investeringen tijdens de vorige legislatuur. Kortom: de sluiting is een groot verlies voor alle inwoners en schoolgangers. Dat het zwembad nu tegen de vlakte gaat, kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseren we een allerlaatste zwemles… op het droge, weliswaar. Een ludieke actie waarmee we een laatste keer willen aantonen dat de beslissing niet gedragen wordt door de bevolking. Er wordt een warme avond voorspeld, wij voorzien alvast voldoende verfrissing voor alle deelnemers.” De actie vindt plaats op het terras van Sportkaffee J&J aan de ingang van Zomerloos.

(TVA)