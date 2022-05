Sloop dokterswoning in de Regentiestraat begonnen

In de Regentiestraat in Meulebeke is men van start gegaan met de sloop van de riante dokterswoning die in 1947, in opdracht van geneesheer Firmin Jacob, werd gebouwd.

Het linkerdeel van het imposante gebouw werd gebruikt als dokterspraktijk met wachtzaal, onderzoekskamer en apotheek. In 1951 werd het woonhuis in deze prachtige stijl aangepast, beide naar het ontwerp van architect Emiel Allewaert uit Izegem.

Indeling en aankleding dateerden volledig uit de vijftiger jaren met onder meer een witstenen schouw, fraai houtwerk, een gesculpteerde schouw in eclectische stijl et symboliek van de geneeskunde in de haardbalk.

Tegen deze afbraak rees er heel wat protest, onder andere van de heemkring Mulenbeca, omdat de woning opgenomen was in de lijst van onroerend erfgoed.