Sloop asbesthoudende constructies op sportcomplex: “Naar asbestvrije gemeente”

In hun eindejaarsbabbel met onze sportcollega wezen de voorzitters van fusieclub KVC JEI onder andere op de noodzaak om de asbesthoudende constructies op het sportcomplex aan te pakken. Zij zijn dan ook tevreden met de goedkeuring van het bestek voor de sloop van een aantal gebouwen en de omheining rond het terrein.

In een persbericht laat het gemeentebestuur weten dat “in lijn met het beleidsplan 2020-2025 de gemeente Ichtegem actief blijft inzetten op de verdere afbouw van asbest. De gemeenteraad heeft tijdens de zitting van 27 februari het bestek goedgekeurd voor de sloop van vervallen constructies op het sportcomplex Ichtegem.”

Veiligheid

Het communiqué gaat verder: “Rond terrein één van het voetbal bevinden zich verschillende verouderde structuren, waarvan uit inventarisatie is gebleken dat sommige asbesthoudende dakplaten bevatten”, kadert schepen van Milieu, David Van Moerkercke. “Om de veiligheid en duurzaamheid van de sportinfrastructuur te verbeteren, zal de gemeente deze constructies laten slopen. Naast de asbesthoudende gebouwen wordt ook de betonnen omheining rond het terrein verwijderd.”

50.000 euro

Voor de uitvoering van deze werken werd een bestek opgesteld waarbij de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op zo’n 50.000 euro”, vult schepen van Sport, Hans De Gryse aan. “De werken zullen in de loop van 2025 worden uitgevoerd.”

Gezondere omgeving

“Met dit project zetten we opnieuw een stap richting een asbestvrije gemeente. Door deze vervallen infrastructuur te verwijderen, verhogen we niet alleen de veiligheid op het sportcomplex, maar dragen we ook bij aan een gezondere leefomgeving voor onze inwoners”, besluit David Van Moerkercke. Gevraagd naar een reactie, reageren Rudi Ilegems en Rudy T’Jonck positief. “Uiteraard zijn we tevreden met deze goedkeuring. Toen wij dit dossier een aantal maanden geleden opnieuw onder de aandacht brachten, vonden wij een luisterend oor. We hopen op verder constructief overleg en een goede samenwerking om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn om de infrastructuur te verbeteren”, aldus Ilegems.