Slechts 1,6 procent van totale grond in West-Vlaanderen is onbebouwd woongebied: Meer ruimte in Zuid-West-Vlaanderen”

Slechts 1,6 procent van de totale oppervlakte in West-Vlaanderen bestaat uit nog onbebouwde grond in een woongebied. Daarmee scoort onze provincie heel wat lager dan de rest van Vlaanderen, want dat is exact de helft van het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de verschillende provincies. Aan de hand van de cijfers kan er ingeschat worden hoeveel bouwgronden er nog in aanmerking komen om voor het eerst op te bouwen.

Er kan nog op 3,2 procent van de totale oppervlakte van Vlaanderen voor het eerst gebouwd worden. Want zoveel grond lag er in 2019 nog in een woongebied of een niet-vervallen vergunde verkaveling. West-Vlaanderen scoort met slechts 1,6 procent bouwgrond, waar nog niet eerder opgebouwd werd, heel wat lager dan de andere provincies, die gemiddeld 3,5 en 3,9 procent halen. Vooral aan de grens van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, ten oosten van Antwerpen en in het centrum van Limburg liggen de percentages hoger.

Uitschieters in Westhoek

De meeste uitschieters, zoals Lo-Reninge met slechts 0,1 procent onbebouwde bouwgrond van de totale oppervlakte van de gemeente, Vleteren (0,2 procent), Veurne (0,4 procent), Alveringem (0,4 procent) en Heuvelland (0,5 procent) bevinden zich in de Westhoek. Enerzijds is dat afhankelijk van hoeveel bouwgrond er per gemeente beschikbaar is. In gemeenten, waar er veel grond als natuurgebied of als landbouwgrond is gecategoriseerd, blijft er minder ruimte over voor woongebied. Maar anderzijds kan dit cijfer ook beïnvloed worden door hoeveel er al gebouwd werd in de betreffende gemeente. (Lees verder onder de kaart)

Nog ruimte in Zuid-West-Vlaanderen

Opvallend is dat in Zuid-West-Vlaanderen dan wel weer de algemene trend volgt van de andere Vlaamse provincies en dat het oppervlakte van onbebouwde grond in een woongebied er een stuk hoger ligt dan de rest van Vlaanderen. Specifiek in Kuurne is nog 8,5 procent van de totale oppervlakte van de gemeente ingenomen door onbebouwde grond in een woongebied. En dat terwijl Kuurne volgens provinciecijfers momenteel al sterk verhard is.