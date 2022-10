Site Van Marcke maakt plaats voor appartementen en park

De site Van Marcke langs de Rondekomstraat in Roeselare krijgt een nieuw leven. Waar nu nog de oude kantoorgebouwen en een verlaten toonzaal staan, realiseert projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt de komende jaren 75 appartementen en drie woningen. De Vlasstraat, die afgesloten wordt, transformeert naar een levendig openbaar park met fietsdoorsteek.

Nadat sanitair- en verwarmingsgroothandel Van Marcke meer dan vijftig jaar huisde in de gebouwen op de hoek van de Stationsdreef en de Vlasstraat, verhuisde het bedrijf een vijftal jaar geleden naar de Brugsesteenweg. Sindsdien ligt de site er verlaten bij. Daar komt nu verandering in. Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt blaast nieuw leven in de terreinen met de realisatie van een wooncomplex en kantorengebouw. Inmiddels is de vergunning al binnen om de verloederde, verharde site om te zetten in een levendige, groene en gezellige woonbuurt. “Net in onze andere projecten ligt ook hier de klemtoon op betaalbaar wonen. We voorzien drie woningen met tuin en 75 appartementen met een tot drie slaapkamers. Op de site bevindt zich nog een deel van de voormalige weverij Moerman. Die ontwikkelen we binnenkort tot kantoorruimte”, aldus Thomas Van Poucke CEO Groep Huyzentruyt.

De toekomstige site biedt niet alleen plaats aan woningen en appartementen, maar verwelkomt ook kantoren. Zo zal Advocatenkantoor Van Eeckhoutte & Braeye een van de meest karaktervolle gebouwen op de site betrekken. De advocaten zijn momenteel nog gevestigd in de Zuidstraat in Roeselare. “We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. We wilden een pand met een zeker karakter en een historische waarde waarmee we ons konden onderscheiden. Hier vinden we wat we zochten”, luidt het bij het advocatenbureau. Het huidige oude kantoorgebouw aan de Rondekomstraat wordt afgebroken en maakt plaats voor een nieuw. De iconische schouw van de weverij blijft en wordt geïntegreerd in het openbaar domein.

De site Van Marcke wordt vandaag de dag doorsneden door de Vlasstraat, de die verbinding maakt met de Stationsdreef en de Rondekomstraat. Die Vlasstraat verdwijnt en maakt plaats voor meer beleving. Er komt een openbaar park met veel groen en een fietsdoorsteek van de Stationsdrefe naar de Rondekomstraat. Op wandelafstand van de site zijn twee publieke parkings beschikbaar. Bewoners kunnen ook ondergronds parkeren waardoor de auto’s een minimale impact zullen hebben op de omgeving. Er zijn 84 parkeerplaatsen voorzien, net zoals nog eens stallingen voor 156 fietsen. Als alles goed verloopt start eind dit jaar de sloop van de gebouwen. Groep Huyzentruyt wil de woonbuurt in drie jaar tijd ontwikkelen waardoor in 2025 de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in het gebouw. De woningen worden aangesloten op het warmtenet van de stad Roeselare. “De cirkel is nu helemaal rond, want de aansluitingen van dat warmtenet worden uitgevoerd door, jawel, sanitair- en verwarmingsbedrijf Van Marcke”, aldus Van Poucke.