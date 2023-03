School en buurtbewoners protesteren tegen appartementsblok in Wevelgem: “Er zou vergroening en meer veiligheid komen, dit is het omgekeerde”

Een blok met 25 appartementen in de Normandiëstraat in Wevelgem? Niet als het van de buurtbewoners en de Posthoornschool afhangt. De komst van zo’n gebouw zou niet enkel de verkeersveiligheid in het gedrang brengen, maar ook weer een stukje groen wegnemen. De buurt en de school willen er alles aan doen om het project tegen te houden.

Een groene doorsteek in de schaduw van de Sint-Theresiakerk in Wevelgem. Het is intussen niet meer weg te denken. De grasvlakte tussen de Menenstraat en de Normandiëstraat is nog een van die zeldzame open ruimtes in verstedelijkt gebied.

Blok met 22 flats

Het is echter pas sinds 2011, met de sloop van rusthuis Sancta Maria, dat het terrein braak ligt. Sindsdien zijn er verschillende aanvragen geweest om er appartementen op te bouwen. Nu wordt opnieuw een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een appartementsblok met 22 flats.

“Er heerst een grote bezorgdheid bij ons en de leerkrachten over de verkeersveiligheid”

Een doorn in het oog van zowel de Posthoornschool er vlakbij als van de buurtbewoners. Niet zozeer de bebouwing stoot hen tegen de borst, wel de in- en uitrit voor de bewoners van de appartementen. “Er heerst een grote bezorgdheid bij ons en de leerkrachten over de verkeersveiligheid. We hebben zo gestreden om de Normandiëstraat te kunnen afzetten, dan zou er nu een zoen- en vroemzone komen en zou de in- en uitrit recht voor de school komen?”, zegt Karlijn Vandermeersch van de directie.

800 flyers

Intussen wordt er al actie ondernomen. Onder meer Maïté Mullebrouck (38), buurtbewoonster en mama van drie kindjes van de school, hoopt dat het project er niet komt. Samen met andere omwonenden en mama’s roept ze op om bezwaar in te dienen. Dat kan vanaf 4 april tot en met 5 mei. “Later dan voorzien”, zegt Maïté. “Intussen busten we al zo’n 800 flyers met een link om bezwaar in te dienen, maar door laattijdige aanplakking is die niet meer geldig. Maar we blijven alles doen om dit project te stoppen.”

Leefbuurt

Niet enkel voor de verkeersveiligheid, ook voor het groen. Want de komst van een appartementsblok zou toch wat cynisch zijn. In juli 2021 kondigde de gemeente aan dat ze een van de zeven genomineerden waren om samen met de Vlaamse bouwmeester een Leefbuurt te ontwikkelen. De ideale omgeving? De Posthoorn.

Bedoeling van het project is een publieke ruimte in een woonbuurt op een uitdagende manier kwalitatiever inrichten. “We willen inzetten op ontharding en vergroening van de straten en een aantal speelpleintjes”, droomde schepen Bas Surmont (CD&V) al luidop.

Maïté moet er wat groen om lachen. “Dit is toch paradoxaal. Toen het project werd voorgesteld, was iedereen enthousiast dat er zou worden ingezet op iets groens en veilig, nu zou er zo’n bouw komen? Zeker met het oog op een duurzame toekomst kunnen we elk onthard stukje grond gebruiken.”