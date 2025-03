Schepencollege Oostende geeft groen licht voor renovatie Koninklijke Gaanderijen: “Werken starten in september”

Het schepencollege keurde maandag het aanbestedingsdossier goed voor de renovatie van de Koninklijke Gaanderijen. Over een afstand van 200 meter zullen de gestutte gaanderijen aangepakt worden. Burgemeester John Crombez lichtte maandagavond de gemeenteraadsleden in.

De Koninklijke Gaanderijen zijn 120 jaar oud en werden lang voor het Thermae Palace (1933) aangelegd. De Gaanderijen zijn al jaren in een slechte staat en sinds 2017 zijn de 400 meter lange gaanderijen zelfs gestut.

Het stadsbestuur kreeg enkele jaren geleden al een toezegging voor subsidie van 10 miljoen euro om te renoveren en ook vorig jaar zegde de (nieuwe) Vlaamse Regering aan het (nieuwe) stadsbestuur 30 miljoen euro toe. Dat geld dient voor restauratie van de Gaanderijen en het hotel.

Groen licht

Maandagmorgen besliste het schepencollege dat ze een subsidiedossier indient bij Onroerend Erfgoed voor de gaanderijen. Tegelijk keurde ze het aanbestedingsdossier goed voor de eerste fase van de werken ter waarde van 6 miljoen euro. Het gaat om werken om de gaanderijen te herstellen over ongeveer de helft van de 400 meter, van aan De Drie Gapers tot aan de inkom van het hotel op de Zeedijk.

Burgemeester John Crombez (Vooruit) lichtte het dossier maandag toe aan de commissie van de gemeenteraad: “De stad Oostende, Participatiemaatschappij Vlaanderen en NV Restotel werken samen met de Vlaamse regering om een snelle en efficiënte renovatie uit te voeren. Het dossier komt volgende week op de gemeenteraad en de werken kunnen starten na deze zomer.”

Proefrestauratie

12 jaar geleden werd al een proefrestauratie uitgevoerd aan de Koninklijke Gaanderijen ter hoogte van de Drie Gapers. Die kostte 600.000 euro; de renovatie werd toen geraamd op 12 miljoen euro, weliswaar voor de volledige 400 meter.

Schepen voor stadsgebouwen Charlotte Verkeyn (N-VA) : “De nood is hoog. We nemen nu een eerste belangrijke stap en dat is goed nieuws. We werken met iedereen samen om nu de volgende fases uit te werken.”

(efo)