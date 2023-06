Schepen Maddens reikt comité Save Parking Broel de hand na nieuwe petitie voor masterplan Dam-buurt: “Laten we een overlegmoment inplannen. Het is namelijk een fabel dat er geen visie is, er zijn er net meerdere”

Maandagavond heeft comité Save Parking Broel zijn petitie, getekend door 303 buurtbewoners aan de leden van de Kortrijkse gemeenteraad, overhandigd. Het comité vroeg dat een overkoepelend masterplan voor onder meer de parking Broeltorens, de Dam, Damkaai, IJzerkaai en Burgemeester Tayaertstraat uitgewerkt zou worden door een onafhankelijke specialist. Naar eigen zeggen om “salamipolitiek te vermijden”. In navolging van het comité ijverde ook CD&V-fractieleider Hannelore Vanhoenacker voor de uitwerking van een masterplan door een “gekwalificeerde instantie”. Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) stelde dan weer een nieuw overlegmoment tussen de stad, het actiecomité en de ontwikkelaar voor.

Volgens het comité Save Parking Broel is er momenteel geen totaalvisie voor de ontwikkeling van de parking op de Broeltorens. “Wij buren werden, niettegenstaande herhaaldelijk aandringen, helemaal niet betrokken bij enig overleg en hebben daarom een petitieronde gehouden en deze ondertekende petities aan de burgemeester overhandigd”, legt buurtbewoner Luc T’Jollyn uit.

“Zolang een richtinggevend masterplan niet is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan geen enkele stedenbouwkundige vergunning of verkoop van grond in deze onmiddellijke omgeving gebeuren.”

“We willen het privaat dossier tijdelijk stopzetten en als buurtbewoner betrokken, gehoord en gerespecteerd worden”, vult oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck aan. “Het project is te dominant, parasitair en op vlak van architectuur en stedenbouwkundige inplanning niet goed. We zijn niet tegen het feit dat deze omgeving opgewaardeerd worden, maar we willen daarover gedachten uitwisselen met het bestuur. Volg bijvoorbeeld de lijn gezinswoningen zoals aan de IJzerkaai en niet opnieuw een toren van zeven verdiepingen hoog. Dat is te zwaar en te dens. We kunnen een mooi en uniek geheel maken door groen te verbinden.”

We willen het privaat dossier tijdelijk stopzetten en als buurtbewoner betrokken, gehoord en gerespecteerd worden – oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck

“Villa Pype is verkocht en zal ook ontwikkeld worden. Laat ons dat ook integreren, maar daarvoor heb je een masterplan nodig. Een externe partij die rekening houdt met onder andere actuele situaties, noodzaken, thema’s, zichtlijnen, wandel- en fietsroutes.”

Parking Broel wordt verkaveld en zou plaats moeten ruimen voor zes woningen en 75 appartementen. © Google Maps

Strijdig belang

Het actiecomité vindt het helemaal onaanvaardbaar dat het college van burgemeester en schepenen aanvankelijk al heeft beslist een deelperceel van de parking te verkopen aan Ciril, de stadsontwikkelaar die de gewezen feestzaal Orangerie Broel op Dam 69-71 wil slopen om er zes nieuwe eengezinswoningen te bouwen.

“Deze verkoop is bedongen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een vergunning, een vergunning die de stad zelf toekent! Dit is ongehoord als strijdig belang”, klinkt het bij Save Parking Broel.

Ik stel voor om in de tweede helft van augustus of september samen te komen zodat de stad de plannen van de ontwikkelaar kan toe te lichten, en dat we kunnen luisteren naar de visie van het actiecomité – Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten (Team Burgemeester)

Daarnaast stelt het comité vast dat de stad een nog groter deel van de parking wil verkopen aan Ciril om het gebrek aan publiek toegankelijk groen te omzeilen. “Bij een verkaveling van deze grootte is acht procent groene ruimte nodig. Binnen het perceel was dit niet bereikt, dus kopen ze extra openbare ruimte aan van de stad. Toppunt is dat na het bekomen van een vergunning dit perceel teruggegeven zal worden aan Kortrijk”, licht Mathieu Bayart toe. “De stad dient hiermee eenzijdig de belangen van de bouwpromotor Ciril en niet de bevolking”, besluit De Clerck.

Het Buda-eiland en de Broelparking maken deel uit van het historisch stadscentrum. © gf

Spook van de stad

CD&V en Groen stelden in januari 2022 nog voor om op de site van feestzaal Orangerie-Broel een nieuwe groene long te creëren. Niet toevallig deed ook CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker op de gemeenteraad van maandag 12 juni haar duit in het zakje. “Hopelijk blijft dit dossier geen ‘spook van de stad’. We zien dat dat er al veel site-projecten in de buurt van het Buda-eiland op volle toeren draaien, zoals de Buda-tip, de stadsbibliotheek of de ‘inhousing’ van het OCMW op de Reepkaai. Daarom is het voor CD&V belangrijk dat er bovengrondse parking mogelijk is voor een beperkte doelgroep. We mogen de Broelparking niet louter wegschuiven als een ‘te ontwikkelen gebied’. Ook de verkoop van stadsgronden aan ontwikkelaar Ciril, om meer groen te realiseren, vinden wij geen goed idee.”

Vanhoenacker vroeg net als het actiecomité om een overkoepelend masterplan, dat door een gekwalificeerde instantie opgemaakt zou kunnen worden. “Een masterplan inzake Dam, de brede omgeving van parking Broeltorens, de groenzones en de Leieboorden. Het moet de opdracht zijn om geen enkele stedenbouwkundige vergunning of verkoop van grond goed te keuren in deze onmiddellijk omgeving”, besloot ze.

Vertrouwen in studiebureaus

Raadsleden David Wemel (Groen) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) sloten zich bij het voorstel tot beslissing van CD&V aan. Schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester) legde dan weer een nieuw overlegmoment tussen de stad, het actiecomité en de ontwikkelaar op tafel.

“Dinsdag (6 juni, red.) op de raadscommissie hebben we uitgebreid kunnen ingaan op de diverse masterplannen, stedenbouwkundige visies en visietrajecten die al over het Buda-eiland zijn gemaakt. Ik noem ze nog eens: het masterplan rond de heraanleg van de Leieboorden, het masterplan inzake de tip van het Buda-eiland en de tuinen van de Augustinessen, het inrichtingsplan van de Budatoren en Dam, en recent dus de inrichtingsvisie over de parking Broeltorens.”

De verkoop van stadsgronden aan Ciril is bedongen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een vergunning, een vergunning die de stad zelf toekent! Dit is ongehoord als strijdig belang – Mathieu Bayart van comité Save Parking Broel

“De gesprekken op de raadscommissie zou een uitgangspunt moeten zijn om eindelijk die fabel uit de wereld te helpen dat er geen visie of Masterplan zou zijn. Integendeel, er zijn er meerdere die je op elkaar zou moeten leggen, accorderen. Dat is trouwens de wijze waarop we de afgelopen twintig jaar aan stadsvernieuwing doen. Zo is Kortrijk de mooie stad geworden die het is. Ik heb dus alle vertrouwen in de studiebureaus die we aanschrijven.”

Maddens gaf ook nog mee nooit door het actiecomité uitgenodigd te zijn om meer uitleg te geven over de reeds bestaande masterplannen en visies. “Daarom stel ik voor om in de tweede helft van augustus of september samen te komen zodat de stad de plannen van de ontwikkelaar kan toe te lichten, en dat we kunnen luisteren naar de visie van het actiecomité.”

(Margot Demeulemeester en Jan Steenhoudt)