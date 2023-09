Sancta Maria stelde de deuren van de school nog een allerlaatste keer open voor de gebouwen definitief tegen de vlakte gaan

Zaterdag 9 september markeert het einde van een tijdperk in Ruiselede. De gebouwen van de vroegere middelbare school Sancta Maria, die in 2022 onder groot protest definitief de deuren moest sluiten, zullen binnenkort plaats ruimen voor een gloednieuw zorgdorp van Curando. Voor het zover is, werden de deuren van de school voor een laatste keer opengesteld. “Voor veel inwoners was dit jarenlang hun thuis, dat wilden we toch niet zomaar voorbij laten gaan”, klinkt het.

De geschiedenis van de kostschool in de Pensionaatstraat in Ruiselede begint net geen 300 jaar terug, in 1728. Toen waren het de zusters van de kloosterorde van de Zeven Weeën die er instonden voor het onderwijs. Jarenlang was het er een bloeiende middelbare school, tot ze in 2022 nog amper zeventien leerlingen telde.

Anderhalf jaar lange juridische strijd

Door terugvallende leerlingenaantallen en hoge kosten aan de verouderde gebouwen, maakte scholengroep Molenland in januari 2020 al bekend de school te willen sluiten. Dat idee stuitte meteen op erg veel protest van zowel ouderverenigingen, leerlingen als personeel, wat leidde tot een lange juridische strijd die maar liefst anderhalf jaar aansleepte en waarbij zelfs een bemiddelaar moest aangesteld worden.

“Ik kon de tegenkanting op dat moment heel goed begrijpen”, blikt schepen van Onderwijs Ilse Voncke (RKD) terug. “Sancta Maria was altijd een kloppend hart in Ruiselede, een plek met heel wat leven en ook een geliefde en goeie school. Toch was het pragmatisch niet meer te verantwoorden om de school open te houden door de kosten van de gebouwen, de kleinere klasjes en het stijgende lerarentekort.”

Definitieve einde

In mei 2021 kwam na maanden getouwtrek uiteindelijk het definitieve verdict: scholengroep Molenland kon niet verplicht worden om te blijven investeren in de verouderde gebouwen, wat het definitieve einde betekende voor Sancta Maria.

“Het is zeker een verlies geweest, want scholen zoals deze waar echt op een goeie manier voor de leerlingen gezorgd werd, dat vind je nu niet veel meer”, gaat Voncke verder. “Maar ik denk dat dat verlies heel goed gecompenseerd zal worden. Curando heeft echt gezorgd voor een mooi project dat van dat deel van Ruiselede opnieuw een kloppend hart kan maken, niet alleen voor de studenten, maar voor de hele Ruiseleedse gemeenschap.

Opendeurdag

Ondertussen werden de gebouwen van de voormalige school immers opgekocht door de zorggroep Curando, die er een innovatief zorgdorp zal neerzetten. Dat zal onder meer beschikken over 85 woongelegenheden, inclusief een centrum voor kortverblijf, twintig assistentiewoningen en huisjes voor mensen met dementie. Daarnaast wil Curando ook voorzien in enkele ontmoetingsruimten, zoals een sporthal met cafetaria en zelfs een kapsalon. Op die manier moet het zorgdorp een plaats worden waar alle inwoners graag vertoeven.

Voor de bouw van het zorgdorp moeten de gebouwen van Sancta Maria volledig afgebroken worden, maar voor het zover is organiseerde de zorggroep in september nog een opendeurdag. “Wie dat wou, kon voor de laatste keer een kijkje komen nemen in de gebouwen”, zegt Anneleen De Roo, zonaal directeur van woonzorgzone Curando Midden. “Het gebouw werd ondertussen wel sloopklaar gemaakt, dus wie nog even wou plaatsnemen aan een oude schoolbank of nostalgisch op een krijtbord wou schrijven, moesten we teleurstellen.” (CSM)