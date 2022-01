Samen wonen en werken in cohousingproject Zevenbergen in Sint-Michiels

Studiebureau Jonckheere verhuisde onlangs naar een nieuw kantoorgebouw aan de Torhoutse Steenweg. Uniek is dat op dezelfde site ook verschillende huurders hun intrek nemen: duurzaam samenwonen en flexibel werken gaan er hand in hand.

In het gloednieuwe cohousing/coworkingproject Zevenbergen zal niet alleen gewerkt worden: al in december trokken Chris Gurdebeke (58) en Lucienne Callewaert (63) in het eerste van drie huurappartementen.

“Wij waren al een tijdje op zoek naar een locatie om aan cohousing te doen, en hier kwamen al onze wensen mooi samen: we huren ons appartement, én straks ook een deelauto. Als ‘grootouders voor het klimaat’ wilden we het goede voorbeeld geven”, vertellen ze.

Kleinschaligheid

Ondertussen maakten Chris en Lucienne ook al kennis met hun toekomstige buurvrouw Catherine. Zij neemt op 1 maart haar intrek in het nieuwe cohousingproject Zevenbergen; na Stoer Huus, Eikenberg en BoGard al het vierde op Brugse bodem. Volgens Jeroen Gaeremynck van Gemeengoed zijn collectieve woonvormen in Vlaanderen nog altijd aan een opmars bezig.

“Ze bieden immers een antwoord op een aantal hedendaagse stedenbouwkundige noden, zoals een slimmer ruimtegebruik en meer groenbehoud. Ook in de Brugse regio blijft de vraag naar dergelijke projecten groot.”

Gemeengoed blijft daarom op zoek gaan naar gronden en sites om deze te realiseren. Zevenbergen is niet alleen omwille van de combinatie van cohousing en coworking een uniek project. “Het is ook uniek omwille van z’n kleinschaligheid. We voelen dat daar op de huurmarkt óók meer en meer vraag naar is”, klinkt het.

Terug naar roots

Bij cohousing/coworking Zevenbergen werd naar een goede balans gestreefd: er is voldoende gelegenheid om te connecteren, anderzijds zijn de kantoor- en woonruimtes netjes van elkaar afgescheiden. “Eigenlijk keren wij hier terug naar onze roots”, zegt Koen Jonckheere.

“Voor we met ons studiebureau naar de huidige locatie in de Koningin Astridlaan verhuisden, was het immers op deze plek gevestigd. Ik kon de band met mijn geboortehuis niet zomaar doorknippen, maar een zuivere kantoorfunctie leek middenin een residentiële woonwijk niet helemaal gepast. En een belangrijk voordeel bij cohousing, is dat je mee inspraak hebt over wie je buren worden: bij Chris en Lucienne hadden m’n vrouw en ik meteen een goed gevoel.”

Claeys Architecten uit Roeselare tekende voor een innovatief concept waarbij wonen en werken naadloos met elkaar verweven worden. De bewoners van Zevenbergen delen binnen- en buitenruimtes met de werknemers van het kantoor. Koens ouderlijke woonst zal na de renovatie ook ‘deelextra’s’ huisvesten voor de woon- en werkburen, zoals een keuken met eethoek en een gemeenschappelijke living. De bewoners van de drie huurappartementen zullen, naast een ruim privéterras, ook gebruik kunnen maken van een grote gemeenschappelijke ‘beleeftuin’.”

”En er wordt groene energie gedeeld. “Op die manier dragen we ons steentje bij tot duurzaam en toekomstgericht wonen en flexibel werken. Dit project omvat kortom alles waar we als bedrijf voor willen staan”, aldus nog Koen Jonckheere.