Rusthof Ter Berken in Menen wordt groener, met nieuwe technieken en diverse woonvormen

Woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik gaat de wijken Rusthof Ter Berken (Menen) en Dourdan (Geluwe) aanpakken. Men zal er investeren in groener wonen, nieuwe technieken en diverse woonvormen.

“In beide wijken wordt onthard en vergroend”, zegt algemeen directeur Sonny Ghesquière. “We stappen af van het klassieke straatbeeld met brede verharde wegen, eigen opritten en (te) grote tuinen met veel onderhoud. In beide projecten wordt gekozen voor een collectieve groene omgeving rondom de woningen.”

In 1959-1960 realiseerde de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp 26 bejaardenwoningen Rusthof Ter Berken in de gelijknamige straat, ten oosten van haar interbellumwijk Tuinwijk Ons Dorp. De sloop is volop bezig. De plannen voor nieuwbouw voorzien 21 woningen. Het is de bedoeling om halfweg dit jaar te starten. Voor dit alles krijgt de woonmaatschappij van Wonen in Vlaanderen voor Rusthof Ter Berken een subsidie van 523.483 euro