Roeselaarse bouwpromotor die 37 mensen in de kou laat staan vraagt faillissement aan: “Maar gaan wij iets van ons geld terugzien?”

Liefst 37 West-Vlaamse gezinnen bundelen hun krachten en zetten juridische stappen tegen bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare. Allen blijven ze met een onafgewerkte ruwbouw én financiële kater achter. De bouwpromotor in kwestie zou vorige week al het faillissement aangevraagd hebben, dat bevestigt advocaat Ludo Ockier.

Wij bouwen alsof het voor onszelf zou zijn. Op de website van de Roeselaarse bouwpromotor Sua Casa ontbreekt het niet aan lovende woorden over de eigen diensten. In een eerder verschenen interview zeiden de zaakvoerders dat ze voor “kwaliteit, flexibibiliteit en klantvriendelijkheid” staan. Maar 37 West-Vlaamse klanten hebben andere ervaringen met het bedrijf.

Miranda Nuytens (41) uit Lichtervelde is één van hen. Ze nam eind 2021 samen met haar partner de bouwpromotor uit Roeselare onder de arm voor een nieuwbouwproject. “We hadden onze research gedaan en vonden geen negatieve reviews over de firma”, zegt ze. “In het begin liep het wat stroef, maar uiteindelijk zijn de werken toch van start gegaan. Tot december 2022, toen alles twee weken stil lag door een onverwachts probleem met de ramen.”

“Kan gebeuren, wij roken toen nog geen onraad. Maar na een tijd begonnen verschillende aannemers hun spullen weg te halen. Toen werden we natuurlijk wel bezorgd. Op hetzelfde moment kregen we een rechtstreekse vordering van één van de aannemers voor 50.000 euro. Dat kan natuurlijk niet, dat moet via de bouwpromotor gaan, dus namen we een advocaat onder de arm”, vertelt Miranda.

Geen slechte reputatie

Tijdens de eerste gesprekken met één van de zaakvoerders beloofde hij nog dat alles goed zou komen. Niet veel later gaf hij volgens Miranda dan toch eerlijk toe dat hij niet alles alleen kon betalen. “Maar de aannemer wilden dan uiteraard ook niet meer verder werken, dus bleven we achter met een onafgewerkte ruwbouw. Enkel de binnenmuren staan recht. Plots kwam het ene gelijkaardige verhaal na het andere boven water. Al snel bleek dat we in onze huidige wijk al met drie gezinnen in hetzelfde schuitje zitten, maar intussen zijn we al met 37 gedupeerden”, klinkt het.

“Binnenkort worden we waarschijnlijk op straat gezet, maar ons nieuw huis heeft nog niet eens een dak”

De groep gedupeerden zet nu juridische stappen tegen de bouwpromotor, maar intussen blijven ze wel met tal van financiële, mentale en logistieke problemen achter. “Wij betaalden al 120.000 euro aan voorschotten, van anderen ligt dat bedrag nog een stuk hoger. We wonen nu nog in ons vorig huis, maar daar rust natuurlijk een hypotheek op. Als het niet tegen een bepaalde datum verkocht wordt, kan de bank ons op straat zetten. Ik heb ook een zwaar gehandicapte zoon van 15, ik moet je dus niet vertellen dat het financieel heel zwaar begint te worden. Wij willen zo snel mogelijk de werken weer laten opstarten, maar ik vraag me soms af hoe we dat allemaal nog betaald gaan krijgen…”, zucht Miranda.

Financiële nachtmerrie

De zaakvoerders in kwestie hebben vorige week hun faillissement aangevraagd bij het advocatenkantoor van Ludo Ockier. “De reden van het faillissement is de enorme prijsstijging in de bouw, die niet kan worden doorgerekend aan de bouwheren. Met het resultaat dat de vennootschap in moeilijk vaarwater is gekomen. Een curator moet beslissen of de werven worden verdergezet of worden afgesloten. Dat laatste is de meest waarschijnlijke optie. De gedupeerden kunnen op hun beurt een schuldvordering indienen en hun huis laten afwerken door een andere bouwfirma naar keuze”, klinkt het.

Maar dat stelt Miranda allesbehalve gerust: “In België is dat gemakkelijk hé, na een faillissement kunnen ze gewoon onder een andere naam een nieuw bedrijf opstarten. Maar gaan wij iets van ons geld terug zien? Ik hoop dat ze ook effectief gestraft worden voor hun praktijken, zodat ze geen nieuwe slachtoffers meer kunnen maken. Want dit is echt een nachtmerrie, dat wens je niemand toe.”