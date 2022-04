Roeselaars evenementenbureau TWICE bouwt nieuw en duurzaam kantoorgebouw

Het Roeselaarse evenementenbureau TWICE bestaat al 25 jaar. Het bureau, dat opgericht werd en nog steeds geleid wordt door Filip Ysenbrandt en Peter Huyghe, verzorgt bedrijfsevents en presentaties, Kerstparades in binnen- en buitenland, creatieve pop-ups en nog veel meer. Nu wordt ook gestart met de bouw van een nieuw kantoorgebouw, met atelier naast het bestaande atelier in Roeselare.

“We willen klaar zijn voor de toekomst en dat betekent dat we al onze diensten – administratie, concept & creatie, logistiek en techniek – centraliseren op één locatie die beantwoordt aan de duurzaamheidsnormen van vandaag én morgen”, verklaart Peter Huyghe. Het nieuwe gebouw komt op de site langs het nieuwe industrieterrein aan de Beversteenweg in Roeselare (waar TWICE vandaag al een magazijn heeft).

Sterktes beter uitspelen

In functie van de kalender en de geplande events wordt het vaste team medewerkers uitgebreid met freelancers. Het nieuwe kantoor zal dan ook plaats bieden aan 15 vaste medewerkers en freelancers. Vanuit hun nieuwe thuishaven zullen de TWICE-medewerkers hun huidige sterktes verder kunnen uitspelen: het bedenken en organiseren van evenementen op maat die steunen op een bijzonder sterke logistieke organisatie.

Zo zal het nieuwe gebouw een beeld- en opnamestudio huisvesten waar klanten podcasts en webinars kunnen opnemen en uitzenden. Ook de uitgebreide kostuumafdeling van TWICE vindt onderdak op de nieuwe locatie.

Multifunctioneel en duurzaam

“Ons nieuwe kantoor wordt duurzaam in twee betekenissen”, gaat Filip Ysenbrandt verder. “Het wordt opgetrokken volgens de nieuwste bouwtechnieken, met warmtepomp, zonnepanelen,ventilatie en een eigentijdse architectuur, maar het zal ons ook toelaten onze diensten uit te breiden op basis van toekomstige evoluties, zodat we helemaal futureproof zijn”.