Roelevard viert einde ruwbouw met traditionele meiboomplanting: “Wonen en werken in het groen”

Het Roelevard-project aan het station van Roeselare heeft zijn finale hoogte bereikt. Om dit te vieren, werd een traditionele meiboom geplaatst op de ruim 46 meter hoge toren. “Daarmee is de ruwbouwfase voltooid”, luidt het bij projectontwikkelaars ION en Steenoven.

Projectontwikkelaars ION en Steenoven klonken tevreden op de meiboomplanting van Roelevard. Het project heeft een investeringswaarde van 48,5 miljoen euro. “Dit najaar zullen de eerste bewoners en bedrijven hun intrek nemen in het grootste, klimaatvriendelijke woon- en werkproject van Roeselare”, weet Thomas Vandercruysse, Business Unit Manager bij ION.

“Roeselare is een van de centrumsteden die de voorbije jaren een stevige evolutie heeft gekend, zowel qua bevolkingsgroei als wat het uitzicht van de stad betreft. De stationsbuurt hinkte nog wat achterop. Roelevard brengt daar verandering in en zal de buurt nieuw leven inblazen. De combinatie van wonen en werken en gezellige publieke ruimtes nodigt mensen uit om er elkaar te ontmoeten. En dat in een groene omgeving.”

Klimaatvriendelijk

Roelevard omvat 81 appartementen verdeeld over twee gebouwen, 6.000 vierkante meter aan kantoren, 650 vierkante meter aan winkels, een ondergrondse parking voor 144 wagens, 82 bergingen en 288 fietsenstallingen. Roelevard houdt het niet louter op een groen binnenplein. Projectontwikkelaars ION en Steenoven zetten sinds het begin vol in op een zo klimaatvriendelijk mogelijk project, dat Bijna Energie Neutraal (BEN) is.

“Er is voor 2.650 vierkante meter aan groendaken die dienstdoen als warmte- en waterbuffer en de luchtkwaliteit in de directe omgeving verbeteren. Daarnaast zijn de gebouwen ook aangesloten op het warmtenet van de intercommunale MIROM. Concreet wil dit zeggen dat er in Roelevard geen fossiele brandstoffen worden gebruikt voor warm sanitair water en de verwarming. En er dus ook geen CO2 wordt uitgestoten”, verklaart Bart Vanderdonckt, CEO van Steenoven.

Toparchitecten

Roelevard is niet enkel een Roeselaarse ‘landmark’ omdat het plaats biedt aan de hoogste woontoren van de stad. Architecturaal gezien, drukt het ook zijn stempel. Het project is van de hand van het architectenteam Snøhetta/B2Ai. Het Noorse Snøhetta behoort tot de internationale top en is onder andere bekend van het vernieuwde Times Square in New York en het Le Monde Group-hoofdkwartier in Parijs.

Het Roeselaarse architectenteam van B2Ai maakte de voorbije jaren faam met onder meer hun werk voor Brucity, het nieuw administratief centrum van Brussel, en Westwing Tower in Roeselare. “Roelevard is de eerste realisatie van Snøhetta in België. Het bundelde zijn krachten met B2Ai,een architectenteam met stevige wortels in Roeselare, dat de lokale noden goed weet in te schatten.”

“De ontwerpers hebben samen gezorgd voor een moderne uitstraling, in combinatie met aandacht voor gezelligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Bewoners kunnen bij wijze van spreken straks genieten van een villa met tuin in de stad op hoogte. Een unieke combinatie in Roeselare”, vertelt Thomas Vandercruysse.

“De eerste bedrijven en inwoners zullen er dit najaar hun intrek kunnen nemen

“Roelevard verbindt de groene zone aan de voorzijde van het station via de voetgangerstunnel met het nog onbebouwde terrein aan de achterkant van de sporen. De nieuwe gebouwen worden figuurlijk opgevat als de kliffen van een canyon, waartussen een glooiende groenruimte ontstaat. Het landschap gaat over in efficiënte bouwvolumes die naar boven toe versmallen via inlopende terrassen.”

“In de sokkel komen kantoorruimtes, daarboven appartementen. Dankzij de combinatie van hoogkwalitatieve architectuur en de hedendaagse invulling van de groenomgeving heeft Roelevard alle kwaliteiten in zich om een internationaal referentieproject te worden als het over stedelijke landschappen gaat”, neemt Xavier Callens, Chief design officer van B2Ai over.

Mobiliteitskruispunt

De komende maanden draait de werf verder op volle toeren en wordt werk gemaakt van de afwerking van Roelevard. Als alles volgens schema verloopt, kunnen de eerste bedrijven en organisaties, waaronder alvast Motena, Argenta en Quality Jobs, er in de herfst van dit jaar hun intrek nemen. De eerste bewoners kunnen allicht komende winter al verhuizen naar hun nieuwe stek. In de lente van volgend jaar zal het hele project opgeleverd zijn.

“Wij kijken er alvast naar uit om onze nieuwe kantoren hier te betrekken”, zegt Steven Verdoolaege, algemeen directeur van Motena. “Onze ondersteunende diensten en de directie zullen hier op de tweede verdieping en op een deel van de derde verdieping hun kantoren en vergaderruimtes hebben.”

“Dit is echt een mooie opportuniteit om pal in het stadscentrum op een mobiliteitskruispunt te kunnen werken. De fietsverbinding is uitstekend, het openbaar vervoer, zowel trein als bus, is vlakbij en wie met de wagen komt, kan parkeren in de ondergrondse parking van het station. Ja, we zijn echt gelukkig dat dit onze nieuwe werkstek wordt.”