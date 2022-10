Restauraties in Kortrijk: acht erfgoedplekken krijgen een opknapbeurt van 13,2 miljoen euro

Het restauratieplan van acht erfgoedsites uit het patrimonium van Stad Kortrijk en OCMW is klaar. Samen goed voor ruim 13,2 miljoen euro, waarvan 8,8 miljoen voor rekening van de stad en ruim 4,4 miljoen van Europese, Vlaamse en regionale subsidies.

“De werken op de acht sites zijn omvangrijk en ingrijpend. We zetten hiermee een hogere versnelling in, want voor sommige sites is het hoogdringend. We houden overal rekening met erfgoedelementen en respect voor de geschiedenis en het authentieke van de gebouwen. Investeren in geschiedenis is ook investeren in de toekomst”, duidt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit).

Oude brandweerkazerne/nieuwe deelfabriek

De voormalige brandweerkazerne is opgetrokken in 1940, naar ontwerp van architecten Willem Dutoit, Pierre A. Pauwels en Werner Van Spranghe: een gezamenlijk werk van de belangrijkste Kortrijkse architecten van het moment. Het is een van de weinige voorbeelden van functionele architectuur in de stad Kortrijk en beeldbepalend door de markante droogtoren. Beschermd als monument sinds 28 mei 2003.

Na het einde van de restauratie verhuist de Deelfabriek naar het pand.

Project: renovatie van de waardevolle gevel en renovatie en herinrichting van de kazerne in het kader van herbestemming tot Deelfabriek.

Budget: 6,2 miljoen euro, waarvan 3,9 miljoen euro voor rekening Stad Kortrijk en 2,3 miljoen euro via Europese, Vlaamse en provinciale subsidies.

Timing: einde werken begin 2023

Locatie: Rijkswachtstraat 5

Klooster Augustinessen

Het Augustinessenklooster maakte deel uit van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en is nu eigendom van het OCMW Kortrijk. Het is een van de oudste gebouwen in Kortrijk. De geschiedenis van de site als een opvangplaats voor zieke en kwetsbare mensen gaat terug tot het begin van de 13de eeuw. De oude tuin in al zijn glorie herstellen. Beschermd als monument sinds 19 april 1937.

Het klooster van de Augustinessen.

Project: onder meer de gevelrenovatie en restauratie van het bestaande buitenschrijnwerk en de renovatie van de daken met bestaande en nieuwe natuursteenleien. Ook renovatie en herstel van de gootconstructies.

Budget: 3,6 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro voor rekening Stad Kortrijk en 1,6 miljoen via Vlaamse subsidies.

Timing: einde werken mei 2024

Locatie: Budastraat 37

Hoeve te Coucx

Hoeve te Coucx is een 18de-eeuwse boerenwoning met schuur, stal, poort, wagenhuis en walgracht in Marke. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1493. De site is eigendom van Stad Kortrijk. Sinds 2010 is de schuur ingericht als uitvalsbasis voor milieu-educatieve doeleinden en sinds 2019 thuisbasis voor kinderboerderij Doerak. Beschermd monument sinds 30 april 2004.

Project: de schuur werd reeds gerestaureerd, maar andere gebouwen zijn in vrij slechte staat. Verdere schade en verval moeten vermeden worden.

Budget: 1,1 miljoen euro, waarvan 850.000 voor de Stad Kortrijk en 250.000 euro via Vlaamse subsidies.

Timing: werken voorzien van mei 2024 tot december 2025

Locatie: Cannaertstraat 30 Marke

Broelkaai 6

De classicistische patriciërswoning van 1777 heeft een goed bewaard interieur, huis met tuin en oranjerie. In 1955 aangekocht door de stad om dienst te doen als museum. Sinds 2018 is het de toegangspoort en vitrine voor activiteiten op en rond het Buda-eiland. Er is ook een horecafunctie en het omvat culturele activiteiten. Beschermd als monument sinds 9 maart 1983.

Links: Broelkaai 6. Rechts, van boven naar onder:

Project: restauratie van de bouwschil dringt zich op voor schrijnwerk, gevel, balkon en luifel. Herstellen en opfrissen van binnenruimtes, want het huidig gebruik overschrijdt de draagkracht van het gebouw.

Budget: 880.000 euro, waarvan 830.000 euro inbreng van de stad en 50.000 euro Vlaamse subsidies.

Timing: werken voorzien in periode eind 2023 tot zomer 2024.

Van Ackershof

Het Van Ackershof bestaat uit een kapel en zestien huisjes rond een binnenhof, gebouwd in 1913, een ontwerp van J. R. Vanhoenacker in opdracht van het Bureel van Weldadigheid, nu het OCMW. De huisjes gaven onderdak aan weduwen en alleenstaande vrouwen boven de 55 jaar. Op vandaag verblijven er senioren en medioren met een nood aan extra zorg of ondersteuning. Beschermd monument sinds 28 mei 2003.

Het Van Ackershof. © bourgy

Project: restaureren van de kapel en poort en vernieuwen van daken en goten. Een betere levenskwaliteit brengen, onder meer door het groeperen van de huizen rondom een binnentuin.

Budget: 770.000 euro, waarvan 590.000 euro inbreng van Stad Kortrijk en 180.000 euro Vlaamse subsidies.

Timing: werken voorzien van eind 2022 tot eind 2023 en van lente 2024 tot zomer 2025

Locatie: Hoog Mosscher

Begijnhof

Het Begijnhof Kortrijk is sinds 1937 een beschermd monument en sinds 1998 Unesco Werelderfgoed.

Het begijnhof.

Project: het gaat om comfortaanpassingen. De totaalrestauratie in tien fasen werd al in 2021 afgewerkt. De woningen die als eerste gerestaureerd werden, beantwoorden niet meer aan de normen van hedendaags comfort.

Budget: 532.000 euro inbreng van het OCMW, er zijn geen subsidies.

Timing: nog niet beslist

Prieel Messeyne

Het prieel of gloriette is gebouwd in neogotische stijl in 1882, als onderdeel van de tuin bij Hotel Messeyne. De landschapstuin maakt deel uit van het openbaar domein van de Stad Kortrijk. Het prieel is beschermd als monument sinds 10 juni 1999.

Project: al eerder werd het gietijzeren brugje in de stadstuin hersteld. Het prieel is in slechte staat en restauratie dringt zich op.

Budget: 166.000 euro, waarvan 66.000 euro van de stad en 100.000 euro van Vlaamse subsidies.

Timing: werken voorzien van herfst 2023 tot de lente 2024.

Locatie: Groeningestraat 17

Baggaertshof

Het Baggaertshof omvat dertien kleine huisjes en een kapel, gegroepeerd rond een ommuurd kruidentuintje. Het werd gesticht in 1638, in opdracht van Jossine Baggaert, die de huisjes aankocht voor arme en behoeftige vrouwen, en die het in 1643 aan de stad schonk.

Sinds 1939 is het geheel beschermd als monument.

Project: het hof werd eerder al gerestaureerd, in 1979-1981 en 1989. De focus ligt nu op restauratie en onderhoudswerken en op het zoeken naar een herbestemming.

Budget: 40.000 euro eigen inbreng.

Timing: nog te bepalen