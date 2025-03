Restauratie kerk in Bovekerke krijgt vervolg

De recent afgeronde restauratie van de kerk in Bovekerke werd met veel enthousiasme onthaald. Toch werd opgemerkt dat het chronogram aan de ingang niet was meegenomen in de werken.

Spaenhiers vzw kreeg toestemming om dit jaarschrift te restaureren, zo krijgt ook dit stukje erfgoed de nodige aandacht. De Pastorale Eenheid Sint-Martinus, de kerkraad van Bovekerke, het gemeentebestuur en het agentschap Onroerend Erfgoed juichen dit initiatief unaniem toe. Wie wil bijdragen aan de restauratie van het jaarschrift kan een gift storten op BE85 0682 1416 4206, met vermelding ‘Jaarschrift Bovekerke’.