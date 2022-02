Residentie Margaux in Ingelmunster biedt 21 appartementen

Eind februari/begin maart beginnen de ruwbouwwerken voor de nieuwe residentie Margaux in de Kortrijkstraat, waar vroeger de firma Vandekerckhove was gevestigd. Er komen op deze locatie 21 appartementen tussen 64 en 152 m².

Residentie Margaux ligt op de voormalige site van de firma Vandekerkhove en omvat ook de woning ernaast van de familie Maes. Er wordt in twee fases gebouwd: van zodra het ene deel klaar is, kan de eigenares van de woning haar intrek nemen in een appartement. Daarna wordt de woning gesloopt en wordt de tweede fase gebouwd. Eind februari of begin maart beginnen de ruwbouwwerken. Tegen de vakantie moeten die zijn afgerond. Na de zomer worden dan de technieken geplaatst om op te leveren in het voorjaar van 2023, indien er zich geen toeleveringsproblemen voordoen.

Drie penthouses

De aankoop gebeurde door Olis bv in 2020. In 2008 richtte zaakvoerder Olivier Demeulemeester het bedrijf op. De zaakvoerder heeft een dochtertje Margaux van twee jaar. Daar komt de naam van de nieuwe residentie van. Dat zorgt voor een persoonlijke touche. De zaakvoerder is het persoonlijk aanspreekpunt. Er is dus een nauw contact met de bouwpromotor, die een perfect gebouw wenst op te leveren.

Er worden 21 appartementen gebouwd in drie bouwlagen: gelijkvloers (zes appartementen), eerste verdieping (zeven appartementen), tweede verdieping (vijf appartementen) en derde verdieping (drie penthouses). De kopers kunnen ook beschikken over vier gesloten garageboxen, drie overdekte staanplaatsen, 21 fietsenplaatsen en 24 autostaanplaatsen. De oppervlaktes van de appartementen variëren tussen 64 m² en 152 m² met 1, 2 of 3 slaapkamers. De prijzen liggen tussen de 199.000 en 395.000 euro.

De appartementen beschikken over ruimte terrassen en eventueel een tuin op het gelijkvloers. Er is ook een gemeenschappelijke tuin. De voornaamste kenmerken zijn duurzaamheid, weinig onderhoudskosten, luxueuze afwerking in een groene omgeving. De verwarming gebeurt op basis van geothermie.

(PD)