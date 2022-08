Residentie Ingelpark al voor 50% verkocht

De werken op het nieuwe Ingelpark langs de Weststraat zijn van start gegaan. Residentie Ingelpark is een ontwikkeling van twee gloednieuwe woonresidenties op een terrein van 6.800 m².

Ingelpark, gelegen op de vroegere terreinen van de voormalige meubelwinkel Astrid, zal een nieuwe ruimte voorzien om te wonen en te ontspannen. Er worden 45 appartementen (1, 2 of 3 slaapkamers) ontwikkeld, elk met een eigen tuin of terras. Eribo, aannemer en projectontwikkelaar met meer dan dertig jaar ervaring, is volop bezig met de kelderwerken en het gieten van de vloerplaat.

Pieter Vandewiele (zaakvoerder Eribo Stijlbouwers): “We herontwikkelen dit terrein op een duurzame manier. Er komen twee gebouwen in een groot parkgebied dat aansluit bij het natuurreservaat Mandelhoek. In het park voorzien we een wadi, een natuurlijke waterbuffer, we leggen een beek die ingekokerd was weer open en er wordt ook een wandel- en fietspad aangelegd.”

Naast de centrale ligging, vlak bij het centrum van Ingelmunster en De Mandelhoek, zijn er nog troeven. Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn de appartementen een pak energiezuiniger, en is de energiekost dus heel wat lager dan bij bestaand vastgoed. Daarnaast geniet je er meer wooncomfort en ben je zeker van een mooi uitzicht, veel lichtinval en grote terrassen of tuinen. Voor eigen bewoning kan met 6 procent btw worden gekocht, een verlaagd tarief dat tot eind 2023 is verlengd. Voor investeerders is het Ingelpark een interessante belegging. Nog voor de start van de werken is al vijftig procent verkocht. De eerste bewoning wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Info via www.ingelpark.be of www.eribo.be.